Як прикордонники Волинського загону тренуються перед ротацією на фронт. ВІДЕО





Про це Василь на позивний "Сова". З його слів, підходи до навчання постійно змінюються.



"По своїх ротаціях бачимо, що кожного разу бойові завдання міняються і треба пристосовуватися під те, як працює проти нас противник. Він (армія РФ — ред.) араз новітніх систем озброєння дуже багато", — зазначив військовослужбовець.



Як відточують навички військовослужбовці 6-го прикордонного Волинського загону, необхідні на полі бою



Суспільне побувало на полігоні, де відбувається навчальний і тренувальний процеси, та поспілкувалося з військовослужбовцями, котрі готуються до ротації на лінію бойового зіткнення.



Прикордонники відточують навички з тактичної медицини та стрільби. У навчаннях їх супроводжують інструктори, розповів прикордонник-інструктор Данило на позивний "Турок". Боєць родом із Луганщини, воює з 2014 року. Його завдання — забезпечити тактичну підготовку підрозділу.



"Хлопці брали участь у боях за Авдіївку, за Бахмут, але завжди можна додати щось нове. Колектив злагоджений, але є відсоток новобранців, які ще не бували у бойових діях. Я їх завжди заспокоюю, що не всі вони будуть штурмовиками. Хтось буде водієм БМП, дронами керувати. Те, що ми зараз робимо — це база, яку повинні знати всі", — сказав військовий.



Для військовослужбовця Волинського прикордонного загону Івана це буде не перша ротація у зону бойових дій: він воював на Харківському напрямку. На службі чоловік два роки.



"Злагодження проводиться для того, щоб там, на передовій, було легше. Тут навчаємося, привикаємо одне до одного, вивчаємо манеру бою свого побратима", — розповів військовослужбовець.



Вперше вирушить у зону бойових дій Олександр. Чоловіка мобілізували торік. Долучився до прикордонного загону, бо проходив тут строкову службу.



"Найбільше подобається стрільба, більш-менш влучно, бо того автомата тримав там 20 років тому", — зазначив військовослужбовець.



Навчає бійців поводження зі зброєю інструктор з вогневої підготовки Максим на псевдо "Ярий". На службі чоловік майже 20 років. Після повномасштабного вторгнення воював на Донецькому напрямку. Автомат називає "побратимом".



"Навчаємо розуміння, як поводитися зі зброєюдля ведення оборонних боїв, для ведення штурмових дій. Як не крути, але вирішує все піхота на полі бою. Якщо піхота зайшла — це вже наша земля", — говорить прикордонник.



Серед інструкторів — прикордонник Волинського загону Тарас на позивний "Татар". Військовослужбовець захищав країну на Покровському напрямку, брав участь у боях за Авдіївку, був двічі поранений. З його слів, повернувся в стрій, аби далі служити та навчати інших.



"У нас відбувається злагодження бойового підрозділу. Основні завдання — це рух під прикриттям техніки, евакуація, рух малими групами, рух відділенням, марш в бойовому порядку. Ці навички їм будуть потрібні як в лісовій місцевості, так і в полях, і в міській забудові", — зазначив прикордонник.



У рамках злагодження прикордонників також навчали тактичної медицини, зокрема відпрацьовували методи евакуації з зони обстрілу до "жовтої зони", де можна надати першу медичну допомогу та стабілізувати стан пораненого.



Прикордонник Волинського загону Роман на службі понад 10 років. Як інструктор навчає на злагодженні бійців методів зупинки масивних кровотеч.



"Кожен боєць має володіти цими знаннями, тому відпрацьовуємо. Є такі хлопці, які вже неодноразово таке робили, нагадуємо, повторюємо. Ці знання важливі, бо вони будуть зберігати їм життя", — розповів прикордонник.



Невдовзі підрозділ Волинського загону вирушить захищати країну на один із "гарячих напрямків", зазначив заступник начальника другої прикордонної застави Василь. Сам прикордонник нещодавно повернувся з Харківщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники комендатури швидкого реагування Волинського загону готуються вирушити на фронт. Підрозділ за час повномасштабного вторгнення мав не одну ротацію в зону бойових дій.Про це Суспільному розповів заступник начальника другої прикордонної заставина позивний "Сова". З його слів, підходи до навчання постійно змінюються."По своїх ротаціях бачимо, що кожного разу бойові завдання міняються і треба пристосовуватися під те, як працює проти нас противник. Він (армія РФ — ред.) араз новітніх систем озброєння дуже багато", — зазначив військовослужбовець.Суспільне побувало на полігоні, де відбувається навчальний і тренувальний процеси, та поспілкувалося з військовослужбовцями, котрі готуються до ротації на лінію бойового зіткнення.Прикордонники відточують навички з тактичної медицини та стрільби. У навчаннях їх супроводжують інструктори, розповів прикордонник-інструкторна позивний "Турок". Боєць родом із Луганщини, воює з 2014 року. Його завдання — забезпечити тактичну підготовку підрозділу."Хлопці брали участь у боях за Авдіївку, за Бахмут, але завжди можна додати щось нове. Колектив злагоджений, але є відсоток новобранців, які ще не бували у бойових діях. Я їх завжди заспокоюю, що не всі вони будуть штурмовиками. Хтось буде водієм БМП, дронами керувати. Те, що ми зараз робимо — це база, яку повинні знати всі", — сказав військовий.Для військовослужбовця Волинського прикордонного загону Івана це буде не перша ротація у зону бойових дій: він воював на Харківському напрямку. На службі чоловік два роки."Злагодження проводиться для того, щоб там, на передовій, було легше. Тут навчаємося, привикаємо одне до одного, вивчаємо манеру бою свого побратима", — розповів військовослужбовець.Вперше вирушить у зону бойових дій. Чоловіка мобілізували торік. Долучився до прикордонного загону, бо проходив тут строкову службу."Найбільше подобається стрільба, більш-менш влучно, бо того автомата тримав там 20 років тому", — зазначив військовослужбовець.Навчає бійців поводження зі зброєю інструктор з вогневої підготовкина псевдо "Ярий". На службі чоловік майже 20 років. Після повномасштабного вторгнення воював на Донецькому напрямку. Автомат називає "побратимом"."Навчаємо розуміння, як поводитися зі зброєюдля ведення оборонних боїв, для ведення штурмових дій. Як не крути, але вирішує все піхота на полі бою. Якщо піхота зайшла — це вже наша земля", — говорить прикордонник.Серед інструкторів — прикордонник Волинського загонуна позивний "Татар". Військовослужбовець захищав країну на Покровському напрямку, брав участь у боях за Авдіївку, був двічі поранений. З його слів, повернувся в стрій, аби далі служити та навчати інших."У нас відбувається злагодження бойового підрозділу. Основні завдання — це рух під прикриттям техніки, евакуація, рух малими групами, рух відділенням, марш в бойовому порядку. Ці навички їм будуть потрібні як в лісовій місцевості, так і в полях, і в міській забудові", — зазначив прикордонник.У рамках злагодження прикордонників також навчали тактичної медицини, зокрема відпрацьовували методи евакуації з зони обстрілу до "жовтої зони", де можна надати першу медичну допомогу та стабілізувати стан пораненого.Прикордонник Волинського загонуна службі понад 10 років. Як інструктор навчає на злагодженні бійців методів зупинки масивних кровотеч."Кожен боєць має володіти цими знаннями, тому відпрацьовуємо. Є такі хлопці, які вже неодноразово таке робили, нагадуємо, повторюємо. Ці знання важливі, бо вони будуть зберігати їм життя", — розповів прикордонник.Невдовзі підрозділ Волинського загону вирушить захищати країну на один із "гарячих напрямків", зазначив заступник начальника другої прикордонної застави Василь. Сам прикордонник нещодавно повернувся з Харківщини.

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