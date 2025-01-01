Росія розгляне пропозицію про 30-денне припинення вогню, — Пєсков

володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що москва обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.



Про це він сказав CNN, пише



За його словами, москва має «свою позицію».



«Ми відкриті до діалогу, ми відкриті до спроб досягти врегулювання в Україні. Ми цінуємо зусилля посередництва. Водночас намагатися тиснути на нас — марно», — додав речник кремля.



Лише нещодавно Пєсков заявив, що перед встановленням 30-денного перемир’я Захід має припинити постачання зброї до України. На тлі погроз Заходу посилити санкції він також оголосив, що москва цього не боїться.



Пропозиція 30-денного припинення вогню



10 травня до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.



Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували президентові США Дональду Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.



За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.



Нагадаємо, ще 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Тоді як лідер рф володимир путін зазначав, що москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник глави рфзаявив, що москва обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.Про це він сказав CNN, пише Громадське За його словами, москва має «свою позицію».«Ми відкриті до діалогу, ми відкриті до спроб досягти врегулювання в Україні. Ми цінуємо зусилля посередництва. Водночас намагатися тиснути на нас — марно», — додав речник кремля.Лише нещодавно Пєсков заявив, що перед встановленням 30-денного перемир’я Захід має припинити постачання зброї до України. На тлі погроз Заходу посилити санкції він також оголосив, що москва цього не боїться.10 травня до Києва прибули президент Франції, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували президентові США, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.Нагадаємо, ще 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Тоді як лідер рф володимир путін зазначав, що москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити.

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