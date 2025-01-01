Росія розгляне пропозицію про 30-денне припинення вогню, — Пєсков
Сьогодні, 20:26
Речник глави рф володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що москва обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.
Про це він сказав CNN, пише Громадське.
За його словами, москва має «свою позицію».
«Ми відкриті до діалогу, ми відкриті до спроб досягти врегулювання в Україні. Ми цінуємо зусилля посередництва. Водночас намагатися тиснути на нас — марно», — додав речник кремля.
Лише нещодавно Пєсков заявив, що перед встановленням 30-денного перемир’я Захід має припинити постачання зброї до України. На тлі погроз Заходу посилити санкції він також оголосив, що москва цього не боїться.
Пропозиція 30-денного припинення вогню
10 травня до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.
Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували президентові США Дональду Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.
За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.
Нагадаємо, ще 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Тоді як лідер рф володимир путін зазначав, що москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити.
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Про це він сказав CNN, пише Громадське.
За його словами, москва має «свою позицію».
«Ми відкриті до діалогу, ми відкриті до спроб досягти врегулювання в Україні. Ми цінуємо зусилля посередництва. Водночас намагатися тиснути на нас — марно», — додав речник кремля.
Лише нещодавно Пєсков заявив, що перед встановленням 30-денного перемир’я Захід має припинити постачання зброї до України. На тлі погроз Заходу посилити санкції він також оголосив, що москва цього не боїться.
Пропозиція 30-денного припинення вогню
10 травня до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.
Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували президентові США Дональду Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.
За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.
Нагадаємо, ще 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Тоді як лідер рф володимир путін зазначав, що москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити.
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