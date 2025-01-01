Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 травня

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 1-3°, вдень 11-13° тепла.

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Теги: прогноз, погода
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