Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня





Про це йдеться в повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 травня



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 1-3°, вдень 11-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 травня.Про це йдеться в повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура по області вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 1-3°, вдень 11-13° тепла.

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