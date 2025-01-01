У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Гапонюк
Сьогодні, 18:38
В нерівному бою з рашистськими окупантами, загинув житель Старовижівської громади - молодший сержант Микола Петрович Гапонюк.
Про це повідомили на сторінці Старовижівської громади.
"Наш Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, захищаючи рубежі нашої держави. Та клятий ворог забрав його життя. Загинув Микола в районі населеного пункту Нестерянка, Запорізької області. Неможливо підібрати слів, аби висловити співчуття дружині, дітям, всій родині… Вічна пам’ять та вічна слава Тобі мужній наш Воїне! Ти завжди будеш в наших серцях та нашій пам’яті!" - йдеться у дописі.
Про дату та час зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Старовижівської громади.
"Наш Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, захищаючи рубежі нашої держави. Та клятий ворог забрав його життя. Загинув Микола в районі населеного пункту Нестерянка, Запорізької області. Неможливо підібрати слів, аби висловити співчуття дружині, дітям, всій родині… Вічна пам’ять та вічна слава Тобі мужній наш Воїне! Ти завжди будеш в наших серцях та нашій пам’яті!" - йдеться у дописі.
Про дату та час зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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