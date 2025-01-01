У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Гапонюк

В нерівному бою з рашистськими окупантами, загинув житель Старовижівської громади - молодший сержантПро це повідомили на сторінці Старовижівської громади."Наш Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, захищаючи рубежі нашої держави. Та клятий ворог забрав його життя. Загинув Микола в районі населеного пункту Нестерянка, Запорізької області. Неможливо підібрати слів, аби висловити співчуття дружині, дітям, всій родині… Вічна пам’ять та вічна слава Тобі мужній наш Воїне! Ти завжди будеш в наших серцях та нашій пам’яті!" - йдеться у дописі.Про дату та час зустрічі та прощання з Героєм буде повідомлено додатково.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.