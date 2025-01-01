Помер захисник з Волині Леонід Клеха

Помер захисник з Волині Леонід Клеха
12 травня 2025 року (понеділок) об 11-00 год. в м. Горохів біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України, громада зустрічатиме тіло захисника Леоніда Анатолійовича Клехи.

Про це повідомили на сторінці Горохівської міськради.

Після панахиди траурний кортеж попрямує до рідного села Вільхівка, де відбудеться чин похорону.

Воїн помер 3 травня 2025 року, внаслідок травми спричиненої вибухами, на 52 році свого земного життя.

Леонід з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист своїх рідних, своєї громади та Батьківщини.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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