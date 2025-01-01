На війні загинув Герой з Волині Роман Куява
Сьогодні, 16:22
На фронті загинув захисник із села Хотешів Камінь-Каширської громади Куява Роман Михайлович, 1992 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
Життя бійця з Волині обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.
Деталі зустрічі солдата на Батьківщині повідомлять додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
Життя бійця з Волині обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.
Деталі зустрічі солдата на Батьківщині повідомлять додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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