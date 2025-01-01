На війні загинув Герой з Волині Роман Куява





Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.



Життя бійця з Волині обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.





Деталі зустрічі солдата на Батьківщині повідомлять додатково.



ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув захисник із села Хотешів Камінь-Каширської громади Куява Роман Михайлович, 1992 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.Життя бійця з Волині обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.Деталі зустрічі солдата на Батьківщині повідомлять додатково.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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