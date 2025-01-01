На війні загинув Герой з Волині Роман Куява

На війні загинув Герой з Волині Роман Куява
На фронті загинув захисник із села Хотешів Камінь-Каширської громади Куява Роман Михайлович, 1992 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.

Життя бійця з Волині обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року.
На війні загинув Герой з Волині Роман Куява


Деталі зустрічі солдата на Батьківщині повідомлять додатково.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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