У місті на Волині почне роботу комунальне МРТ

Міський голова Ковеля Ігор Чайка під час зустрічі з мешканцями міста, що проходила біля ліцею №7, представив річний звіт про діяльність міської влади у 2024 році.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.Щоразу під час такого спілкування мер акцентує увагу на підтримці військових та розвитку громади, ключових напрямках щодо реалізації інфраструктурних проєктів, соціальних програм, створенні комфортних умов для життя у Ковельській громаді.Розповідаючи про модернізацію медичного закладу та закупівлю сучасного обладнання для нього, Ігор Чайка наголосив, що у нинішньому році у Ковельському МТМО запрацює комунальний магнітно-резонансний томограф. Обстеження на ньому проводитимуть безкоштовно для громадян, які матимуть електронне скерування від вузькопрофільного спеціаліста.Ковельське МТМО – один із 9 медичних закладів України, які потрапили до списку отримувачів МРТ за умовами спільного проєкту МОЗ України та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).Для того, щоб була можливість встановити таке обладнання, провели реконструкцію будівлі центральної районної лікарні: добудовано двоповерхове приміщення площею 400 квадратних метрів. Це дозволить розташувати МРТ поруч із відділенням реабілітації, площа якого теж розшириться завдяки добудові.Ковель зараз чекає бригаду спеціалістів з Японії, які мають налаштувати МРТ і ввести його в експлуатацію.Поки ж послуги магнітно-резонансної томографії надаються приватною медичною установою. Втім, вони є безоплатними для учасників АТО, ветеранів війни, військовослужбовців Збройних Сил України, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, та військовослужбовців – жителів Ковельської громади, які лікуються амбулаторно.