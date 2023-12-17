У Ковелі відбудеться акція-нагадування про всіх військовополонених

У Ковелі відбудеться акція-нагадування про всіх військовополонених
Ковельчан запрошують доєднатися до акції на підтримку полонених воїнів.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

У Ковелі в неділю, 11 травня, в центральній частині міста відбудеться мовчазна акція-нагадування про всіх військовополонених та зниклих безвісти «Не мовчи! Полон – вбиває».

Організатори – родини військовополонених.


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Теги: полонені, акція, Ковель
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