У Ковелі відбудеться акція-нагадування про всіх військовополонених
Сьогодні, 16:11
Ковельчан запрошують доєднатися до акції на підтримку полонених воїнів.
Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
У Ковелі в неділю, 11 травня, в центральній частині міста відбудеться мовчазна акція-нагадування про всіх військовополонених та зниклих безвісти «Не мовчи! Полон – вбиває».
Організатори – родини військовополонених.
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Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
У Ковелі в неділю, 11 травня, в центральній частині міста відбудеться мовчазна акція-нагадування про всіх військовополонених та зниклих безвісти «Не мовчи! Полон – вбиває».
Організатори – родини військовополонених.
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