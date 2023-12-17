У Ковелі відбудеться акція-нагадування про всіх військовополонених





Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.



У Ковелі в неділю, 11 травня, в центральній частині міста відбудеться мовчазна акція-нагадування про всіх військовополонених та зниклих безвісти «Не мовчи! Полон – вбиває».



Організатори – родини військовополонених.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчан запрошують доєднатися до акції на підтримку полонених воїнів.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.У Ковелі в неділю, 11 травня, в центральній частині міста відбудеться мовчазна акція-нагадування про всіх військовополонених та зниклих безвісти «Не мовчи! Полон – вбиває».Організатори – родини військовополонених.

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