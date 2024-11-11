У місті на Волині зростуть тарифи на воду: озвучено причини

У місті на Волині зростуть тарифи на воду: озвучено причини
КП «Володимирводоканал» офіційно повідомило споживачів про намір змінити діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Підприємство пояснює це постійним зростанням основних складових витрат, що призвело до невідповідності діючих тарифів фактичним витратам на виробництво послуг, передає Район.Володимир.

На сьогодні споживачі Володимира сплачують 18,39 грн з ПДВ за 1 кубометр водопостачання та 29,09 грн з ПДВ за водовідведення. Ці тарифи були затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради №398 від 02.11.2021 зі змінами, введеними в дію 1 листопада 2024 року.

Підприємством пропонуються наступні планові скориговані тарифи:

24,85 грн з ПДВ за 1 куб.м на послугу з централізованого водопостачання (ріст до діючого на 6,46 грн або 35,1%)
34,56 грн з ПДВ за 1 куб.м на послугу з централізованого водовідведення (ріст до діючого на 5,47 грн або 18,8%)

Варто зазначити, що протягом останніх років місцевий бюджет періодично компенсував різницю в тарифах у рамках «Програми відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги комунальним підприємствам Володимирської міської ради на 2022-2025 роки». Це дозволяло підприємству погашати зобов'язання перед енергопостачальними компаніями та частково стримувати зростання тарифів для населення.

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Теги: тарифи, вода, Володимир
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