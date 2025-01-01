Пакистан розпочав воєнну операцію проти Індії, - ЗМІ
Сьогодні, 12:18
Пакистан оголосив про початок масштабної військової операції під назвою "Буньян уль-Марсос", яка стала прямою відповіддю на нібито "безперервні провокації" з боку Індії.
Про це повідомили джерела у сфері безпеки, пише Geo TV, передає Суспільне.
У межах операції пакистанські сили здійснюють атаки на низку стратегічних цілей на території Індії. За даними джерел, першою підтвердженою ціллю став склад зберігання ракет BrahMos, розташований у місті Біас, який було повністю знищено.
Офіційний Нью-Делі поки не прокоментував інформацію про операцію та знищення складу.
Раніше Пакистан повідомив, що Індія випадково запустила шість балістичних ракет, які впали на її ж території, зокрема в Пенджабі.
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Про це повідомили джерела у сфері безпеки, пише Geo TV, передає Суспільне.
У межах операції пакистанські сили здійснюють атаки на низку стратегічних цілей на території Індії. За даними джерел, першою підтвердженою ціллю став склад зберігання ракет BrahMos, розташований у місті Біас, який було повністю знищено.
Офіційний Нью-Делі поки не прокоментував інформацію про операцію та знищення складу.
Раніше Пакистан повідомив, що Індія випадково запустила шість балістичних ракет, які впали на її ж території, зокрема в Пенджабі.
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