Пакистан розпочав воєнну операцію проти Індії, - ЗМІ



Про це повідомили джерела у сфері безпеки, пише Geo TV, передає



У межах операції пакистанські сили здійснюють атаки на низку стратегічних цілей на території Індії. За даними джерел, першою підтвердженою ціллю став склад зберігання ракет BrahMos, розташований у місті Біас, який було повністю знищено.



Офіційний Нью-Делі поки не прокоментував інформацію про операцію та знищення складу.



Раніше Пакистан повідомив, що Індія випадково запустила шість балістичних ракет, які впали на її ж території, зокрема в Пенджабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пакистан оголосив про початок масштабної військової операції під назвою "Буньян уль-Марсос", яка стала прямою відповіддю на нібито "безперервні провокації" з боку Індії.Про це повідомили джерела у сфері безпеки, пише Geo TV, передає Суспільне У межах операції пакистанські сили здійснюють атаки на низку стратегічних цілей на території Індії. За даними джерел, першою підтвердженою ціллю став склад зберігання ракет BrahMos, розташований у місті Біас, який було повністю знищено.Офіційний Нью-Делі поки не прокоментував інформацію про операцію та знищення складу.Раніше Пакистан повідомив, що Індія випадково запустила шість балістичних ракет, які впали на її ж території, зокрема в Пенджабі.

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