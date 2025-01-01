Курс валют на 10 травня: долар здорожчав

Курс валют на 10 травня: долар здорожчав
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 10 травня.

Про це йдеться на сайті відомства.

Долар здорожчав на 8 копійок та коштує 41,51 грн. Водночас євро здешевшав на 19 копійок, його вартість становить 46,88.

Польський злотий коштує 10.97.

В обмінниках долар купують у середньому за 41,4 грн. Продають за 41,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 47,1 грн. Продають за 47,28 грн.

За злотий пропонують 10,91 грн. Продають за 11,05 грн.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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