Курс валют на 10 травня: долар здорожчав





Про це йдеться на сайті відомства.



Долар здорожчав на 8 копійок та коштує 41,51 грн. Водночас євро здешевшав на 19 копійок, його вартість становить 46,88.



Польський злотий коштує 10.97.



В обмінниках долар купують у середньому за 41,4 грн. Продають за 41,5 грн.



За євро в обмінниках пропонують 47,1 грн. Продають за 47,28 грн.



За злотий пропонують 10,91 грн. Продають за 11,05 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на 10 травня.Про це йдеться на сайті відомства.Долар здорожчав на 8 копійок та коштує 41,51 грн. Водночас євро здешевшав на 19 копійок, його вартість становить 46,88.Польський злотий коштує 10.97.В обмінниках долар купують у середньому за 41,4 грн. Продають за 41,5 грн.За євро в обмінниках пропонують 47,1 грн. Продають за 47,28 грн.За злотий пропонують 10,91 грн. Продають за 11,05 грн.

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