П'яний водій збив людину після фестивалю їжі у Луцьку
Сьогодні, 13:03
У Луцьку біля Адреналін Сіті 9 травня збили людину.
Про це інформує телеграм-канал, - пише ВолиньUA.
Це сталось після завершення Food Fest. Люди переходили дорогу після завершення фестивалю і у них влетів автомобіль. Попередньо відомо, що водій був на підпитку.
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Про це інформує телеграм-канал, - пише ВолиньUA.
Це сталось після завершення Food Fest. Люди переходили дорогу після завершення фестивалю і у них влетів автомобіль. Попередньо відомо, що водій був на підпитку.
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Коментарі 1
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