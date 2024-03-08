П'яний водій збив людину після фестивалю їжі у Луцьку





Про це інформує телеграм-канал, - пише



Це сталось після завершення Food Fest. Люди переходили дорогу після завершення фестивалю і у них влетів автомобіль. Попередньо відомо, що водій був на підпитку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку біля Адреналін Сіті 9 травня збили людину.Про це інформує телеграм-канал, - пише ВолиньUA Це сталось після завершення Food Fest. Люди переходили дорогу після завершення фестивалю і у них влетів автомобіль. Попередньо відомо, що водій був на підпитку.

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