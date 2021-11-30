ЦВК внесла зміни до переліку постійних виборчих дільниць у Луцькій громаді





Про це повідомили у Луцькій міській раді, передає



ЦВК своєю постановою № 22 від 7 травня внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі. У Луцькій громаді ці зміни стосувалися, зокрема, перенесення приміщень для голосування та приміщень дільничних виборчих комісій:



центр виборчої дільниці № 070298 у селі Липляни перенесли з вул.Санаторної, 8 (приміщення Липлянської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату), на вул.Санаторна, 5А (бібліотека-філія №19 с.Липляни);

центр виборчої дільниці № 070521 у селі Княгининок перенесли з вул. Соборної, 77 (приміщення старостату), на вул. Соборна, 75 (Центр культури «Княгининок», де знаходиться приміщення для голосування);

центр виборчої дільниці № 071038 у Луцьку перенесли з вул. Ковельської, 41 (ДП «Волинський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»), на вул. Шевченка, 50 (Волинський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.Ф. Стравинського);

центр звичайної виборчої дільниці № 071046 у Луцьку перенесли з вул. Стрілецької, 49 (клуб станції Луцьк ВСП «Рівненська дирекція залізничних перевезень») на вул. Банкову, 30 (ліцей № 9);

центр виборчої дільниці № 071060 у Луцьку перенесли з вул. Рівненської, 52А (філія «Луцька ДЕД» ДП «Волинський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»), на вул. Свободи, 25, (Публічна бібліотека м. Луцька);

центр виборчої дільниці № 071082 у Луцьку перенесли з вул. Кравчука, 19Г (спортивний осередок «Білий м’яч»), на вул. Кравчука, 30 (ліцей №26).

Окрім того, зміни стосувалися перейменування вулиць, упорядкування адрес в адресному реєстрі автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців», віднесення новоствореної вулиці до меж постійної виборчої дільниці, включення до меж виборчих дільниць нових будинків, актуалізації назв лікувальних закладів, в яких функціонують спеціальні виборчі дільниці.



У міськраді зазначили, що у вересні 2024 року ЦВК своїм рішенням відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.



Це друга постанова ЦВК, яка вносить зміни до переліку постійних виборчих дільниць. Так, 13 лютого 2025 року було ухвалене рішення ЦВК щодо актуалізації переліку постійних виборчих дільниць у зв’язку з перейменуванням вулиць, найменуванням нових геонімів, впорядкуванням адресних об’єктів, додаванням нових будинків до описів меж постійних виборчих дільниць тощо.



У Луцькій міській територіальній громаді функціонує 111 постійних виборчих дільниць: 100 – звичайних виборчих дільниць (з них у старостинських округах – 26) та 11 – спеціальних (10 – у лікувальних закладах міста, 1 – у Луцькому СІЗО).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді за вказівкою Центральної виборчої комісії (ЦВК) змінили адреси деяких приміщень для голосування та приміщень дільничних виборчих комісій.Про це повідомили у Луцькій міській раді, передає "Конкурент" ЦВК своєю постановою № 22 від 7 травня внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі. У Луцькій громаді ці зміни стосувалися, зокрема, перенесення приміщень для голосування та приміщень дільничних виборчих комісій:центр виборчої дільниці № 070298 у селі Липляни перенесли з вул.Санаторної, 8 (приміщення Липлянської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату), на вул.Санаторна, 5А (бібліотека-філія №19 с.Липляни);центр виборчої дільниці № 070521 у селі Княгининок перенесли з вул. Соборної, 77 (приміщення старостату), на вул. Соборна, 75 (Центр культури «Княгининок», де знаходиться приміщення для голосування);центр виборчої дільниці № 071038 у Луцьку перенесли з вул. Ковельської, 41 (ДП «Волинський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»), на вул. Шевченка, 50 (Волинський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.Ф. Стравинського);центр звичайної виборчої дільниці № 071046 у Луцьку перенесли з вул. Стрілецької, 49 (клуб станції Луцьк ВСП «Рівненська дирекція залізничних перевезень») на вул. Банкову, 30 (ліцей № 9);центр виборчої дільниці № 071060 у Луцьку перенесли з вул. Рівненської, 52А (філія «Луцька ДЕД» ДП «Волинський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»), на вул. Свободи, 25, (Публічна бібліотека м. Луцька);центр виборчої дільниці № 071082 у Луцьку перенесли з вул. Кравчука, 19Г (спортивний осередок «Білий м’яч»), на вул. Кравчука, 30 (ліцей №26).Окрім того, зміни стосувалися перейменування вулиць, упорядкування адрес в адресному реєстрі автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців», віднесення новоствореної вулиці до меж постійної виборчої дільниці, включення до меж виборчих дільниць нових будинків, актуалізації назв лікувальних закладів, в яких функціонують спеціальні виборчі дільниці.У міськраді зазначили, що у вересні 2024 року ЦВК своїм рішенням відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.Це друга постанова ЦВК, яка вносить зміни до переліку постійних виборчих дільниць. Так, 13 лютого 2025 року було ухвалене рішення ЦВК щодо актуалізації переліку постійних виборчих дільниць у зв’язку з перейменуванням вулиць, найменуванням нових геонімів, впорядкуванням адресних об’єктів, додаванням нових будинків до описів меж постійних виборчих дільниць тощо.У Луцькій міській територіальній громаді функціонує 111 постійних виборчих дільниць: 100 – звичайних виборчих дільниць (з них у старостинських округах – 26) та 11 – спеціальних (10 – у лікувальних закладах міста, 1 – у Луцькому СІЗО).

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