Магнітні бурі на вихідних: прогноз на 10 та 11 травня

У найближчі вихідні, 10 та 11 травня, геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, без значних коливань. За даними ресурсу Meteoagent, рівень магнітної активності не перевищить жовтого рівня, тож суттєвих загроз для самопочуття більшості людей не очікується.Прогноз магнітних бур на 10–11 травня10 травня – рівень геомагнітної активності залишиться помірним. K-індекс становитиме 3,67, що відповідає жовтому рівню. Метеочутливі люди можуть відчути незначну втому чи зміну настрою, однак серйозних ускладнень не передбачається.11 травня – ситуація буде аналогічною до попереднього дня. K-індекс знову дорівнюватиме 3,67.У дні, коли магнітна активність трохи підвищена, людям, чутливим до погоди, краще уважніше ставитися до свого самопочуття. Варто більше відпочивати, не перевантажувати себе, уникати стресів і пити більше води.Якщо з’являється втома, головний біль або дратівливість – краще не планувати важливих справ і дати собі час на відпочинок. Якщо у вас є проблеми з тиском або серцем – контролюйте показники та тримайте при собі ліки.