Росія втратила на війні ще понад 1000 солдатів: дані Генштабу

Росія втратила на війні ще понад 1000 солдатів: дані Генштабу
За останню добу з 9 на 10 травня, російські загарбники втратили на фронті понад 1300 солдатів і 106 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 964 580 (+1310) осіб ліквідовано;
танків - 10 790 (+4) од.;
бойових броньованих машин - 22 440 (+7) од.;
артилерійських систем - 27 637 (+49) од.;
РСЗВ - 1380 од.;
засоби ППО - 1158 (+1) од.;
літаків - 372 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 482 (+36) од.;
крилатих ракет - 3197 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 47 830 (+106) од.;
спеціальної техніки - 3875 (+3) од.

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Теги: втрати росії, війна, зведення, Генштаб
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