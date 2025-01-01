Росія втратила на війні ще понад 1000 солдатів: дані Генштабу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:



особового складу - близько 964 580 (+1310) осіб ліквідовано;

танків - 10 790 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 22 440 (+7) од.;

артилерійських систем - 27 637 (+49) од.;

РСЗВ - 1380 од.;

засоби ППО - 1158 (+1) од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 482 (+36) од.;

крилатих ракет - 3197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 47 830 (+106) од.;

спеціальної техніки - 3875 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу з 9 на 10 травня, російські загарбники втратили на фронті понад 1300 солдатів і 106 одиниць автомобільної техніки.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:особового складу - близько 964 580 (+1310) осіб ліквідовано;танків - 10 790 (+4) од.;бойових броньованих машин - 22 440 (+7) од.;артилерійських систем - 27 637 (+49) од.;РСЗВ - 1380 од.;засоби ППО - 1158 (+1) од.;літаків - 372 од.;гелікоптерів - 335 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 482 (+36) од.;крилатих ракет - 3197 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 47 830 (+106) од.;спеціальної техніки - 3875 (+3) од.

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