У Луцьку організовують благодійний забіг кликунів





Мета заходу — підтримати благодійний фонд «Ангар.Україна» та закласти основу нової традиції щорічних міських забігів, інформують у біговій спільноті «Бігклаб», передає



Назву забігу, кажуть, вибрали не випадково. Коли учасники бігової спільноти «Бігклаб» планують маршрути, часто вони пролягають через парк, де встановлені кликуни Хвацько і Прудко, або якусь історичну частину міста, де також є кликуни.



«Луцькі кликуни часто були долучені до різної діяльності в місті. Вони теж були активними і прогресивними», — пояснює ідею назви засновник бігової спільноти «Бігклаб» Вадим Курилюк.



А ще, коли малювали маршрут забігу (з замку — через парк — на бігову доріжку на дамбі — вулицею Глушець до зоопарку) помітили, що він ніби формує контури сурми кликуна.



Такими заходами учасники спільноти хочуть розвивати бігову культуру в громаді, популяризувати благодійність, створити впізнавану атмосферу з яскравим стилем та настроєм. Адже біг — це не тільки спорт, а й дозвілля, культура, активність, ментальне і психологічне здоров’я.



Учасники змагатимуться на таких дистанціях:

5 км;



10 км;



300 м довкола замку — дитячий забіг (тут дві вікові категорії: 6—9 років і 10—15 років).



Програма

8:30 — відкриття стартового містечка, реєстрація учасників, видача стартових пакетів;



9:45 — урочисте відкриття;



10:00 — старт основного забігу на 5 км та 10 км;



11:30 — старт дітей;



12:00 — нагородження учасників;



12:30 — закриття.



Для участі треба зареєструватися до 24 травня в онлайн-режимі або зробити це в день забігу на місці видачі стартових пакетів.



Учасник вважається зареєстрованим, якщо заповнив заявку та сплатив стартовий внесок. У разі скасування реєстрації гроші не повертають.



Вартість стартового внеску:

5 км і 10 км — 500 грн;



дитячі забіги — 300 грн.



Переможці отримають пам’ятні призи.



Детальну інформацію можна отримати за тел. +38 097 649 81 89 або за електронною адресою



Коли: 25 травня, 9:00.



Де: старт, поруч з В’їзною вежею Луцького замку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше у місті для дорослих і дітей організують спортивні змагання «Забіг кликунів».Мета заходу — підтримати благодійний фонд «Ангар.Україна» та закласти основу нової традиції щорічних міських забігів, інформують у біговій спільноті «Бігклаб», передає misto.media Назву забігу, кажуть, вибрали не випадково. Коли учасники бігової спільноти «Бігклаб» планують маршрути, часто вони пролягають через парк, де встановлені кликуни Хвацько і Прудко, або якусь історичну частину міста, де також є кликуни.«Луцькі кликуни часто були долучені до різної діяльності в місті. Вони теж були активними і прогресивними», — пояснює ідею назви засновник бігової спільноти «Бігклаб» Вадим Курилюк.А ще, коли малювали маршрут забігу (з замку — через парк — на бігову доріжку на дамбі — вулицею Глушець до зоопарку) помітили, що він ніби формує контури сурми кликуна.Такими заходами учасники спільноти хочуть розвивати бігову культуру в громаді, популяризувати благодійність, створити впізнавану атмосферу з яскравим стилем та настроєм. Адже біг — це не тільки спорт, а й дозвілля, культура, активність, ментальне і психологічне здоров’я.Учасники змагатимуться на таких дистанціях:5 км;10 км;300 м довкола замку — дитячий забіг (тут дві вікові категорії: 6—9 років і 10—15 років).Програма8:30 — відкриття стартового містечка, реєстрація учасників, видача стартових пакетів;9:45 — урочисте відкриття;10:00 — старт основного забігу на 5 км та 10 км;11:30 — старт дітей;12:00 — нагородження учасників;12:30 — закриття.Для участі треба зареєструватися до 24 травня в онлайн-режимі або зробити це в день забігу на місці видачі стартових пакетів.Учасник вважається зареєстрованим, якщо заповнив заявку та сплатив стартовий внесок. У разі скасування реєстрації гроші не повертають.Вартість стартового внеску:5 км і 10 км — 500 грн;дитячі забіги — 300 грн.Переможці отримають пам’ятні призи.Детальну інформацію можна отримати за тел. +38 097 649 81 89 або за електронною адресою [email protected] Коли: 25 травня, 9:00.Де: старт, поруч з В’їзною вежею Луцького замку.

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