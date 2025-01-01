У Луцьку організовують благодійний забіг кликунів

У Луцьку організовують благодійний забіг кликунів
Вперше у місті для дорослих і дітей організують спортивні змагання «Забіг кликунів».

Мета заходу — підтримати благодійний фонд «Ангар.Україна» та закласти основу нової традиції щорічних міських забігів, інформують у біговій спільноті «Бігклаб», передає misto.media.

Назву забігу, кажуть, вибрали не випадково. Коли учасники бігової спільноти «Бігклаб» планують маршрути, часто вони пролягають через парк, де встановлені кликуни Хвацько і Прудко, або якусь історичну частину міста, де також є кликуни.

«Луцькі кликуни часто були долучені до різної діяльності в місті. Вони теж були активними і прогресивними», — пояснює ідею назви засновник бігової спільноти «Бігклаб» Вадим Курилюк.

А ще, коли малювали маршрут забігу (з замку — через парк — на бігову доріжку на дамбі — вулицею Глушець до зоопарку) помітили, що він ніби формує контури сурми кликуна.

Такими заходами учасники спільноти хочуть розвивати бігову культуру в громаді, популяризувати благодійність, створити впізнавану атмосферу з яскравим стилем та настроєм. Адже біг — це не тільки спорт, а й дозвілля, культура, активність, ментальне і психологічне здоров’я.

Учасники змагатимуться на таких дистанціях:
5 км;

10 км;

300 м довкола замку — дитячий забіг (тут дві вікові категорії: 6—9 років і 10—15 років).

Програма
8:30 — відкриття стартового містечка, реєстрація учасників, видача стартових пакетів;

9:45 — урочисте відкриття;

10:00 — старт основного забігу на 5 км та 10 км;

11:30 — старт дітей;

12:00 — нагородження учасників;

12:30 — закриття.

Для участі треба зареєструватися до 24 травня в онлайн-режимі або зробити це в день забігу на місці видачі стартових пакетів.

Учасник вважається зареєстрованим, якщо заповнив заявку та сплатив стартовий внесок. У разі скасування реєстрації гроші не повертають.

Вартість стартового внеску:
5 км і 10 км — 500 грн;

дитячі забіги — 300 грн.

Переможці отримають пам’ятні призи.

Детальну інформацію можна отримати за тел. +38 097 649 81 89 або за електронною адресою [email protected]

Коли: 25 травня, 9:00.

Де: старт, поруч з В’їзною вежею Луцького замку.

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Теги: забіг кликунів, Луцьк
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