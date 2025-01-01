З полонених росіян хочуть стягувати податки в бюджет України





Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає



Законопроєкт передбачає сплату військовополоненими податків на:



- доходи фізичних осіб;



- військовий збір.



Також пропонується визначити військовополонених окремою категорією фізичних осіб — нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією (від 12.08.1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (08.06.1977).



Також пропонується передбачити, що податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) у податковому розрахунку будуть відображати загальну суму нарахованих доходів військовополонених та загальну суму утриманого з них податку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів 9 травня схвалив законопроєкт, який встановлює оподаткування доходів російських військових у полоні.Про це повідомив представник уряду у Верховній Радіу Telegram, передає ТСН Законопроєкт передбачає сплату військовополоненими податків на:- доходи фізичних осіб;- військовий збір.Також пропонується визначити військовополонених окремою категорією фізичних осіб — нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією (від 12.08.1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (08.06.1977).Також пропонується передбачити, що податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) у податковому розрахунку будуть відображати загальну суму нарахованих доходів військовополонених та загальну суму утриманого з них податку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію