Популярний овоч знову дорожчає: яка причина

Популярний овоч знову дорожчає: яка причина
Після невеликого здешевлення минулого тижня ціни на ріпчасту цибулю в Україні знову пішли вгору. Експерти заявляють, що зростання пов’язане зі скороченням пропозиції через виснаження запасів у господарствах.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні фермери продають цибулю за 18–27 грн/кг ($0,43–0,65/кг), що на 13% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Однак подальше підвищення цін утримує незадоволеність покупців якістю продукції, яка швидко псується.

Цього року цибуля в середньому на 26% дорожча, ніж у травні 2024-го. Виробники сумніваються, що зможуть підтримувати ціновий ріст, оскільки стан продукції в сховищах продовжує падати.

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Теги: цибуля, здорожчання
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