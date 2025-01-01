Короткі й красиві вітання з Днем матері 2025

Короткі й красиві вітання з Днем матері 2025
День матері — це щорічне свято, яке відзначається в Україні у другу неділю травня. У 2025 році День матері в Україні відзначаємо 11 травня. Його мета — вшанування материнства, подяка за любов, турботу й самопожертву кожної мами. Це момент, коли мільйони людей зупиняються хоча б на хвилину, аби сказати найріднішій людині: “Дякую за все!”

Святкування має глибокі емоційні корені. Адже мама — це не просто член родини. Це наш перший учитель, захисник, порадник і натхненник. Коротке привітання — це жест, який може зігріти серце на весь день.

Привітання для мами від дитини

Мамо, з Днем Матері! Ти – мій ангел і натхнення. Дякую за твою безмежну любов ❤️
Найрідніша, вітаю з Днем Матері! Бажаю тобі здоров’я, щастя і море посмішок

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Теги: день народження, свята, іменини
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