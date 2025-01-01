До Києва прибули Туск, Макрон, Мерц і Стармер

Еммануель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



Про це повідомляє кореспондентка



Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОПУ Андрій Єрмак. Також був голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.



Зустріч "Коаліції охочих" напередодні анонсував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн JEF. Він заявив, що ця коаліція має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Києва на зустріч "коаліції охочих" прибули президент Франції, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британіїта, а також канцлер НімеччиниПро це повідомляє кореспондентка Суспільного Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ Українита голова ОПУ. Також був голова правління УкрзалізниціЗустріч "Коаліції охочих" напередодні анонсував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн JEF. Він заявив, що ця коаліція має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію