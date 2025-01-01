До Києва прибули Туск, Макрон, Мерц і Стармер
Сьогодні, 09:15
До Києва на зустріч "коаліції охочих" прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОПУ Андрій Єрмак. Також був голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Зустріч "Коаліції охочих" напередодні анонсував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн JEF. Він заявив, що ця коаліція має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.
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Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОПУ Андрій Єрмак. Також був голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Зустріч "Коаліції охочих" напередодні анонсував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн JEF. Він заявив, що ця коаліція має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.
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