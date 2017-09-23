У Рожищі з вогню врятували двох дітей та двох дорослих
Сьогодні, 10:41
9 травня, коли більшість містян готувалися до сну, вогнеборці Луцького району вирушили на черговий виклик, який міг завершитися трагедією.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
О 21:05 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці на вулиці Незалежності в місті Рожище. По прибуттю перших підрозділів стало зрозуміло — ситуація критична: горить квартира на четвертому поверсі.
Рятувальники 3-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин (з міст Родище та Луцьк відповідно), а також команда місцевої пожежної охорони с. Переспа приступили до ліквідації пожежі. У щільному диму з п'ятого поверху вдалося врятувати двох дітей і одного дорослого. Уже о 21:33 в палаючій квартирі виявили ще одного потерпілого — без свідомості. Його негайно передали медикам.
Разом з гасінням полум’я, по сходовій клітці вогнеборці евакуювали ще чотирьох дорослих і одну дитину. О 21:34 пожежу локалізували, а о 21:56 повністю ліквідували.
Вік врятованих та потерпілих, а також обставини події зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
О 21:05 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці на вулиці Незалежності в місті Рожище. По прибуттю перших підрозділів стало зрозуміло — ситуація критична: горить квартира на четвертому поверсі.
Рятувальники 3-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин (з міст Родище та Луцьк відповідно), а також команда місцевої пожежної охорони с. Переспа приступили до ліквідації пожежі. У щільному диму з п'ятого поверху вдалося врятувати двох дітей і одного дорослого. Уже о 21:33 в палаючій квартирі виявили ще одного потерпілого — без свідомості. Його негайно передали медикам.
Разом з гасінням полум’я, по сходовій клітці вогнеборці евакуювали ще чотирьох дорослих і одну дитину. О 21:34 пожежу локалізували, а о 21:56 повністю ліквідували.
Вік врятованих та потерпілих, а також обставини події зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 10 травня: долар здорожчав
Сьогодні, 11:14
У Рожищі з вогню врятували двох дітей та двох дорослих
Сьогодні, 10:41
Магнітні бурі на вихідних: прогноз на 10 та 11 травня
Сьогодні, 10:12
Росія втратила на війні ще понад 1000 солдатів: дані Генштабу
Сьогодні, 09:45
До Києва прибули Туск, Макрон, Мерц і Стармер
Сьогодні, 09:15