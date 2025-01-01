МАГАТЕ виявило сотні дірок у саркофазі ЧАЕС: чи є загроза радіації





Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє



За даними Гроссі, на Чорнобильській АЕС тривають розслідування для визначення масштабів пошкоджень, завданих саркофагу після атаки дрона в середині лютого.



"Знадобилося кілька тижнів, щоб повністю загасити пожежі, спричинені ударом. В результаті аварійних робіт у зовнішній обшивці арки НБК утворилося приблизно 330 отворів, кожен із середнім розміром 30-50 см", - йдеться в заяві МАГАТЕ.



Що пошкоджено внаслідок удару



Згідно з інформацією, наданою команді МАГАТЕ на місці, попередня оцінка фізичної цілісності великої будівлі у формі арки виявила значні пошкодження, наприклад, панелей з нержавіючої сталі зовнішнього облицювання, ізоляційних матеріалів,

значної частини мембрани, розташованої між шарами ізоляційних матеріалів, що запобігають потраплянню води, вологи та повітря.

Крім того, команду МАГАТЕ поінформували, що головна кранова система саркофага, яка включає зону північного гаража для обслуговування кранів, була пошкоджена внаслідок удару дрона та наразі не працює.



ГКС є однією з головних систем будівлі. У зоні гаража для обслуговування кранів розташовано кілька електричних шаф для різних систем, більшість з яких постраждали внаслідок інциденту з дроном та води, яка використовувалася для гасіння пожеж, що виникли внаслідок цього.



Що на ЧАЕС працює справно



Інші системи НБК, що забезпечують відповідні функції безпеки, такі як радіаційний моніторинг, сейсмічний моніторинг, дезактивація та поводження з радіоактивними відходами, енергопостачання та протипожежний захист, залишаються функціональними.



Водночас на Чорнобильському майданчику додали, що попри те, що системи опалення, вентиляції та кондиціонування залишаються функціональними, вони не працюють після інциденту з дроном, додали на Чорнобильському майданчику.



"Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних пошкоджень, завданих ударом дрона. Для їх усунення знадобиться чимало часу та коштів", - сказав Гроссі.



Чи є загроза радіації



МАГАТЕ також наголосило, що більш обнадійливим є те, що на Чорнобильській АЕС досі не спостерігається підвищення рівня радіації, що свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів внаслідок удару.



Удар по ЧАЕС 14 лютого



Нагадаємо, що 14 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти дроном із фугасною бойовою частиною вдарили по ЧАЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після атаки російськими дронами в лютому у саркофазі Чорнобильської АЕС виявили понад 300 дірок. МАГАТЕ вже з’ясувало, чи є загроза радіаційного витоку.Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.За даними Гроссі, на Чорнобильській АЕС тривають розслідування для визначення масштабів пошкоджень, завданих саркофагу після атаки дрона в середині лютого."Знадобилося кілька тижнів, щоб повністю загасити пожежі, спричинені ударом. В результаті аварійних робіт у зовнішній обшивці арки НБК утворилося приблизно 330 отворів, кожен із середнім розміром 30-50 см", - йдеться в заяві МАГАТЕ.Згідно з інформацією, наданою команді МАГАТЕ на місці, попередня оцінка фізичної цілісності великої будівлі у формі арки виявила значні пошкодження, наприклад, панелей з нержавіючої сталі зовнішнього облицювання, ізоляційних матеріалів,значної частини мембрани, розташованої між шарами ізоляційних матеріалів, що запобігають потраплянню води, вологи та повітря.Крім того, команду МАГАТЕ поінформували, що головна кранова система саркофага, яка включає зону північного гаража для обслуговування кранів, була пошкоджена внаслідок удару дрона та наразі не працює.ГКС є однією з головних систем будівлі. У зоні гаража для обслуговування кранів розташовано кілька електричних шаф для різних систем, більшість з яких постраждали внаслідок інциденту з дроном та води, яка використовувалася для гасіння пожеж, що виникли внаслідок цього.Інші системи НБК, що забезпечують відповідні функції безпеки, такі як радіаційний моніторинг, сейсмічний моніторинг, дезактивація та поводження з радіоактивними відходами, енергопостачання та протипожежний захист, залишаються функціональними.Водночас на Чорнобильському майданчику додали, що попри те, що системи опалення, вентиляції та кондиціонування залишаються функціональними, вони не працюють після інциденту з дроном, додали на Чорнобильському майданчику."Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних пошкоджень, завданих ударом дрона. Для їх усунення знадобиться чимало часу та коштів", - сказав Гроссі.МАГАТЕ також наголосило, що більш обнадійливим є те, що на Чорнобильській АЕС досі не спостерігається підвищення рівня радіації, що свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів внаслідок удару.Нагадаємо, що 14 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти дроном із фугасною бойовою частиною вдарили по ЧАЕС.

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