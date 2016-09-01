Чи є пори року на Марсі, Урані та інших планетах: відповідь вас здивує

Чи є пори року на Марсі, Урані та інших планетах: відповідь вас здивує
На Землі зміна пір року - звичний цикл: коли в Північній півкулі настає літо, у Південній починається зима, і навпаки. Однак виникає питання - чи існують сезони на інших планетах?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на науково-популярне видання Live Science.

Як повідомляють експерти, сезонні зміни спостерігаються не тільки на Землі, а й на інших планетах, карликових планетах і навіть супутниках Сонячної системи. При цьому вони можуть сильно відрізнятися від земних.

Причина зміни сезонів на Землі полягає в нахилі осі обертання планети. За словами астрофізика Гунцзе Лі з Технологічного інституту Джорджії, наша планета нахилена приблизно на 23,5 градуса щодо площини орбіти. Саме цей нахил спричиняє відмінність у сонячному освітленні між півкулями протягом року.

Як пояснює професор планетології Університету Аризони Шейн Бірн, коли Земля перебуває з одного боку від Сонця, Північна півкуля звернена до світила, а Південна - від нього. Через півроку ситуація змінюється.

Схожим чином працює сезонність і на Марсі. Його вісь нахилена приблизно на 25 градусів, що близько до земного показника. Тому і зміна сезонів на Червоній планеті відбувається у звичному для нас ритмі. Однак є важливі відмінності: взимку в марсіанських полярних регіонах формується не водяний, а вуглекислотний лід (так званий сухий лід), який створює характерні тріщини на поверхні планети.

У інших планет Сонячної системи сезонність може бути більш екстремальною. Наприклад, у Меркурія нахилу осі практично немає - тому пори року майже відсутні.

На противагу цьому, вісь Урана нахилена майже на 90 градусів. У результаті одна з полярних сторін планети може бути повністю освітлена Сонцем протягом кількох десятиліть, тоді як інша занурюється в затяжну темряву. Це робить літо на Урані безперервно спекотним, а зиму - постійно холодною.

Крім нахилу осі, на сезонні зміни впливає і форма орбіти планети. Оскільки орбіти більшості планет - не ідеальні кола, а еліпси, відстань до Сонця протягом року може значно змінюватися. Так, у Меркурія і Плутона орбіти дуже витягнуті, що додатково посилює сезонні коливання.

Цікаво, що і нахил осі, і форма орбіти можуть з часом змінюватися. Бірн, який вивчає кліматичну історію Марса, зазначає, що нахил його осі в минулому міг коливатися від 10 до 40 градусів. Це призводило до сильних змін у кліматичних циклах планети. Таким чином, нинішню схожість марсіанського нахилу із земним можна вважати майже випадковим збігом.

"Землі пощастило - вісь обертання нашої планети досить стабільна", - додає Лі. Завдяки цьому ми вже тисячі років спостерігаємо передбачувану зміну пір року, незважаючи на довгострокові кліматичні коливання, пов'язані зі зміною орбіти.

Така стабільність, як вважають учені, зіграла важливу роль у розвитку життя на Землі. Зараз фахівці вивчають умови на екзопланетах, щоб зрозуміти, чи можливе існування життя в інших світах. Поки ж здається, що м'які сезони і стійкий нахил осі - рідкість навіть у межах нашої Сонячної системи.

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Теги: пори року, планети, сонячна система
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