Росія вночі атакувала 112 дронами

Росія вночі атакувала 112 дронами
У ніч на 16 травня Росія атакувала Україну 112 дронами. Протиповітряна оборона збила 73 із них, а ще 36 безпілотників не досягли своїх цілей.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 16 травня (із 00.00 16 травня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.Станом на 09.00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

36 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

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Теги: Росія, війна
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