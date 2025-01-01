Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Салабаєм

Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Салабаєм
У суботу, 17 травня, на Волині проведуть в останню земну дорогу солдата Юрія Салабая із села Льотниче, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Об 11:15 траурний кортеж вирушить від моргу міста за маршрутом: вулиця Шпитальна – вулиця Ковельська – храм Різдва Христового. Мер Володимира попросив краян сформувати живий коридор шани та гідно провести Героя.

Об 11:30 у храмі Різдва Христового розпочнеться заупокійна відправа.

Орієнтовно о 12:30 відбудеться виїзд траурного кортежу до рідного села Героя — Льотниче. Останній спочинок полеглий Захисник віднайде на кладовищі села Поничів.

«Схиляємо голови перед мужністю і жертовністю Захисника. Світла й вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Салабаєм

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Теги: загиблі, війна
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