Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Салабаєм

Юрія Салабая із села Льотниче, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Об 11:15 траурний кортеж вирушить від моргу міста за маршрутом: вулиця Шпитальна – вулиця Ковельська – храм Різдва Христового. Мер Володимира попросив краян сформувати живий коридор шани та гідно провести Героя.



Об 11:30 у храмі Різдва Христового розпочнеться заупокійна відправа.



Орієнтовно о 12:30 відбудеться виїзд траурного кортежу до рідного села Героя — Льотниче. Останній спочинок полеглий Захисник віднайде на кладовищі села Поничів.



«Схиляємо голови перед мужністю і жертовністю Захисника. Світла й вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 17 травня, на Волині проведуть в останню земну дорогу солдатаіз села Льотниче, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаОб 11:15 траурний кортеж вирушить від моргу міста за маршрутом: вулиця Шпитальна – вулиця Ковельська – храм Різдва Христового. Мер Володимира попросив краян сформувати живий коридор шани та гідно провести Героя.Об 11:30 у храмі Різдва Христового розпочнеться заупокійна відправа.Орієнтовно о 12:30 відбудеться виїзд траурного кортежу до рідного села Героя — Льотниче. Останній спочинок полеглий Захисник віднайде на кладовищі села Поничів.«Схиляємо голови перед мужністю і жертовністю Захисника. Світла й вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.

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