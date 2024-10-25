На Волині – унікальна виставка старовинних годинників, які стали світовими брендами

У Волинському краєзнавчому музеї учора, 15 травня, відбулось відкриття виставки «Годинники епохи». Задум проєкту – представити колекцію швейцарських годинників із фондів музею кінця ХІХ – початку ХХ ст., які стали світовими брендами.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський краєзнавчий музей.Відвідувачі заходу отримали змогу насолодитись виглядом вінтажних кишенькових та наручних годинників таких відомих марок, як «Borel and Courvoisier Company», «Cyma», «Doxa», «International Watch Company» (IWC), «Longines», «Omega», «Tavannes Watch Co», «Tissot», «Zenith» і не тільки.Під час першої екскурсії наукові співробітники музею розповіли про виникнення годинників, розкрили сторінки історії згаданих годинникових компаній та представили зразки їх рекламної продукції, яка допомагала завойовувати світову першість.Автори виставки – наукові співробітники відділу історії Волині також показали годинники, якими послуговувались відомі краяни. В окремій вітрині експонуються годинники редактора паризької газети «Українське слово» і Голови Проводу ОУН, його батька – священника, репресованого радянською владою за підтримку українізації православної церкви. Схожою була доля і в лауреата державної премії імені Т. Шевченка, професората рядового вчителя, годинники яких є також на виставці.Під час екскурсії звучали розповіді і про любов до годинниківта. Окрім того, відвідувачі побачили майстерню годинникаря і те, як народжується хронометр часу.Відвідати виставку «Годинники епохи» та замовити окрему екскурсію можуть усі бажаючі у дні роботи Волинського краєзнавчого музею.