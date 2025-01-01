Три земельні ділянки та квартира: що задекларувала директорка Луцького ЦНАПу

Лариса Карп’як очолює Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку ще з 2013 року.



До цього понад десять років займала різні посади у Луцькій міськраді. Ще раніше працювала у центрі зайнятості.



Свою



Нерухомість

У власності та користуванні Лариси Карп’як — кілька земельних ділянок, квартира та частка в житловому будинку.



Зокрема, з 2008 року вона має право користування земельною ділянкою площею 800 м² у селі Заболотці Луцького району. У 2019 році вона стала власницею двох інших ділянок: 2 гектарів у селі Рачин Горохівської громади та 920 м² у смт Іваничі. Остання перебуває у частковій власності — 17%, як і житловий будинок на ній.



А ще з грудня 2020 року їй належить квартира у Липинах, загальною площею 42,3 м², яку вона придбала за 645 тисяч гривень.



Транспорт

У 2022 році Лариса Карп’як придбала легковий автомобіль MERCEDES-BENZ A 200, 2010 року випуску. Вартість транспортного засобу на момент набуття права становила 240 тисяч гривень.



Доходи

Основним джерелом доходу декларантки є заробітна плата в ЦНАПі Луцької міської ради — 623 760 гривень за рік. Це — понад 50 тисяч гривень щомісяця.



Окрім цього, минулого року вона отримала 7 тисяч гривень від надання майна в оренду та майже 11 тисяч — у вигляді страхових виплат.



Заощадження та борги

Жодних заощаджень — ані готівкових, ані банківських — чиновниця не декларує.



Натомість у 2023 році вона взяла позику в розмірі 594 636 гривень в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Цей борг наразі залишається актуальним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! очолює Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку ще з 2013 року.До цього понад десять років займала різні посади у Луцькій міськраді. Ще раніше працювала у центрі зайнятості.Свою декларацію за минулий рік держслужбовиця подала 25 березня. Журналісти ВолиньPost поцікавилися, які статки вона зафіксувала в документі.У власності та користуванні Лариси Карп’як — кілька земельних ділянок, квартира та частка в житловому будинку.Зокрема, з 2008 року вона має право користування земельною ділянкою площею 800 м² у селі Заболотці Луцького району. У 2019 році вона стала власницею двох інших ділянок: 2 гектарів у селі Рачин Горохівської громади та 920 м² у смт Іваничі. Остання перебуває у частковій власності — 17%, як і житловий будинок на ній.А ще з грудня 2020 року їй належить квартира у Липинах, загальною площею 42,3 м², яку вона придбала за 645 тисяч гривень.У 2022 році Лариса Карп’як придбала легковий автомобіль MERCEDES-BENZ A 200, 2010 року випуску. Вартість транспортного засобу на момент набуття права становила 240 тисяч гривень.Основним джерелом доходу декларантки є заробітна плата в ЦНАПі Луцької міської ради — 623 760 гривень за рік. Це — понад 50 тисяч гривень щомісяця.Окрім цього, минулого року вона отримала 7 тисяч гривень від надання майна в оренду та майже 11 тисяч — у вигляді страхових виплат.Жодних заощаджень — ані готівкових, ані банківських — чиновниця не декларує.Натомість у 2023 році вона взяла позику в розмірі 594 636 гривень в Обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Цей борг наразі залишається актуальним.

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