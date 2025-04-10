Очільницю луцького ЦНАПу оштрафували за нетверезе водіння

Ларису Карп’як за нетверезе водіння.



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Зазначають, що поліцейські затримали її ще у травні 2024-го. Розгляд справи із різних причин переносили понад 10 разів: ані Карп’як, ані її адвокат не з’являлися на засідання суду, а захисник постійно подавав клопотання про відтермінування розгляду. Врешті суддя запідозрила, що чиновниця намагається таким чином затягнути час й уникнути покарання.



Керівницю Луцького ЦНАПу Ларису Карп’як затримали нетверезою за кермом 31 травня 2024 року. Як вказано у протоколі про адміністративне правопорушення, зупинивши її «Mersedes-Benz» на вулиці Кравчука обласного центру, поліцейські помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння: запах спиртного, тремтіння пальців, поведінку, що не відповідала ситуації. Тоді від проходження огляду на стан сп’яніння на місці та в медичному закладі пані Карп’як відмовилася. За таку відмову передбачена відповідальність, як і за п’яне водіння (частина 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення).



Одинадцять разів Лариса Карп’як і її захисник не з’являлися у суд: напередодні кожного засідання адвокат подавав клопотання про відкладення розгляду. А в останній заяві від 10 квітня порушниця взагалі просила відкласти судове засідання у зв`язку із заміною захисника. Суддя Людмила Присяжнюк відмовилася задовольнити прохання, оскільки розцінила це як зумисне затягування справи. До слова, строк притягнення до відповідальності за цією статтею – один рік з часу порушення, тобто він спливав 31 травня.



«Суддя відмовляє у задоволенні вказаної заяви від 10.04.2025 року, оскільки такі дії мають очевидні ознаки штучного створення підстав для закінчення передбаченого ст. 38 КпАП України строку накладення адміністративного стягнення і намагання уникнути в такий спосіб адміністративної відповідальності», – йдеться в судовій постанові.



Отож суд розглянув справу за відсутності фігурантки. Серед іншого, Феміда встановила, що відео з боді-камер поліцейських повністю підтверджує описане в протоколі. Суддя Людмила Присяжнюк визнала Ларису Карп’як винною у водінні в нетверезому стані, оштрафувала її на тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на 17 тисяч гривень, та позбавила права керувати транспортом на рік. Крім того, порушниця має заплатити 606 гривень судового збору.



Коментуючи ситуацію, посадовиця запевнила, що була твереза, але дуже поспішала.



«У мене спустило колесо. Я з вулиці Воїнів-афганців 300 метрів проїхала додому, щоб колесо замінити, бо я не вмію його сама міняти. Хтось виклав це в інтернет. Я погоджувалася давати покази, у поліції не було «Драгера». Вони хотіли мене везти в лікарню, а я дуже поспішала, була записана на манікюр», – розповіла Лариса Карп’як.



Посадовиця мала право оскаржити рішення Феміди у Волинському апеляційному суді протягом десяти днів. Цей термін уже збіг, інформації про подання апеляційної скарги немає.



Зазначають також, що у грудні 2024-го за п’яне водіння судили сина посадовиці Дениса Карп’яка. Цю справу також розглядала суддя Людмила Присяжнюк. Його також визнано винним та оштрафовано на 17 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд оштрафував директорку Центру надання адміністративних послуг Луцьказа нетверезе водіння.Про це пише Сила правди , посилаючись на постанову Луцького міськрайонного суду від 10 квітня 2025 року.Зазначають, що поліцейські затримали її ще у травні 2024-го. Розгляд справи із різних причин переносили понад 10 разів: ані Карп’як, ані її адвокат не з’являлися на засідання суду, а захисник постійно подавав клопотання про відтермінування розгляду. Врешті суддя запідозрила, що чиновниця намагається таким чином затягнути час й уникнути покарання.Керівницю Луцького ЦНАПу Ларису Карп’як затримали нетверезою за кермом 31 травня 2024 року. Як вказано у протоколі про адміністративне правопорушення, зупинивши її «Mersedes-Benz» на вулиці Кравчука обласного центру, поліцейські помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння: запах спиртного, тремтіння пальців, поведінку, що не відповідала ситуації. Тоді від проходження огляду на стан сп’яніння на місці та в медичному закладі пані Карп’як відмовилася. За таку відмову передбачена відповідальність, як і за п’яне водіння (частина 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Одинадцять разів Лариса Карп’як і її захисник не з’являлися у суд: напередодні кожного засідання адвокат подавав клопотання про відкладення розгляду. А в останній заяві від 10 квітня порушниця взагалі просила відкласти судове засідання у зв`язку із заміною захисника. Суддявідмовилася задовольнити прохання, оскільки розцінила це як зумисне затягування справи. До слова, строк притягнення до відповідальності за цією статтею – один рік з часу порушення, тобто він спливав 31 травня.«Суддя відмовляє у задоволенні вказаної заяви від 10.04.2025 року, оскільки такі дії мають очевидні ознаки штучного створення підстав для закінчення передбаченого ст. 38 КпАП України строку накладення адміністративного стягнення і намагання уникнути в такий спосіб адміністративної відповідальності», – йдеться в судовій постанові.Отож суд розглянув справу за відсутності фігурантки. Серед іншого, Феміда встановила, що відео з боді-камер поліцейських повністю підтверджує описане в протоколі. Суддя Людмила Присяжнюк визнала Ларису Карп’як винною у водінні в нетверезому стані, оштрафувала її на тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на 17 тисяч гривень, та позбавила права керувати транспортом на рік. Крім того, порушниця має заплатити 606 гривень судового збору.Коментуючи ситуацію, посадовиця запевнила, що була твереза, але дуже поспішала.«У мене спустило колесо. Я з вулиці Воїнів-афганців 300 метрів проїхала додому, щоб колесо замінити, бо я не вмію його сама міняти. Хтось виклав це в інтернет. Я погоджувалася давати покази, у поліції не було «Драгера». Вони хотіли мене везти в лікарню, а я дуже поспішала, була записана на манікюр», – розповіла Лариса Карп’як.Посадовиця мала право оскаржити рішення Феміди у Волинському апеляційному суді протягом десяти днів. Цей термін уже збіг, інформації про подання апеляційної скарги немає.Зазначають також, що у грудні 2024-го за п’яне водіння судили сина посадовиці Дениса Карп’яка. Цю справу також розглядала суддя Людмила Присяжнюк. Його також визнано винним та оштрафовано на 17 тисяч гривень.

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