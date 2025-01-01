Росія готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили

Росія готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили
Росіяни готують наступ для виходу на адмінкордон Дніпропетровської та Донецької областей. Для цього окупанти накопичують сили, тому зменшили кількість штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тактичну групу "Вугледар" у Facebook.

Як зазначають військові, протягом 16-22 квітня противник суттєво зменшив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" - 106 атак проти 158 штурмів минулого тижня.

Сили оборони пояснюють, що частково це пов'язано з нещодавнім "великоднім перемир'ям" диктатора володимира путіна. Але основна причина - накопичення особового складу та техніки окупантів неподалік лінії бойового зіткнення.

"На півдні Донеччини активно триває підготовка до великого наступу з метою виходу до 9 травня на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

З цією метою ворог утричі збільшив кількість розвідувальних польотів дронів типу "Орлан 10", "Суперкам" та Zala над українськими позиціями. Також у 2,5 раза посилив обстріли з артилерії та використання керованих авіабомб. Крім того, росіяни активно використовують техніку легкої прохідності. Це багі, квадроцикли та мотоцикли, на яких намагаються дістатися російських позицій з метою накопичення для подальшого наступу.

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Теги: Росія, війна
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