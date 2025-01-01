Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька

Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
На війні загинули двоє Героїв з Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще дві втрати.

Лучанин Базилян Максим Вадимович, 30.07.2003 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів відділення розвідки та коригування взводу розвідки роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Базилян Максим Вадимович загинув 16.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садки Сумської області.

Лучанин Морозов Олександр Степанович, 03.02.2002 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 7 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Морозов Олександр Степанович загинув 18.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горналь Курської області рф", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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