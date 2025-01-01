Захищав Україну з 2014-го: на Запоріжжі зупинилося серце Героя з Волині, підполковника Володимира Лисковця

Володимира Лисковця.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Заступник командира самохідного артилерійського дивізіону, підполковник Володимир Олександрович Лисковець з 2014 року мужньо боронив українські рубежі від окупанта. Він був прикладом для наслідування. Наполегливим, цілеспрямованим, надзвичайно людяним, завжди готовим прийти на допомогу іншим.



Вчора, 22 квітня, гідному сину України виповнилося 57 років. На жаль, багаторічна виснажлива військова служба в умовах жорстокої війни, значно підірвала здоров'я земляка - вчора передчасно обірвалася його життєва стежина. Радісний день став для його рідних найтрагічнішим.



Щирі співчуття дружині Тетяні Никифорівні, донечкам Ірині і Діані з приводу великого горя.



Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч воїна на Маневиччині повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У світлий великодній тиждень у громаду надійшла сумна звістка з фронту. Захищаючи Україну від ворога на Запорізькому напрямку зупинилося серце щирого патріота, маневичанинаПро це повідомив селищний голова"Заступник командира самохідного артилерійського дивізіону, підполковник Володимир Олександрович Лисковець з 2014 року мужньо боронив українські рубежі від окупанта. Він був прикладом для наслідування. Наполегливим, цілеспрямованим, надзвичайно людяним, завжди готовим прийти на допомогу іншим.Вчора, 22 квітня, гідному сину України виповнилося 57 років. На жаль, багаторічна виснажлива військова служба в умовах жорстокої війни, значно підірвала здоров'я земляка - вчора передчасно обірвалася його життєва стежина. Радісний день став для його рідних найтрагічнішим.Щирі співчуття дружині Тетяні Никифорівні, донечкам Ірині і Діані з приводу великого горя.Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч воїна на Маневиччині повідомлять згодом.

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