Українці не сприймуть заморожений конфлікт і не визнають окупацію Криму, - Свириденко

Юлія Свириденко заявила, що українська делегація підтвердила свою позицію щодо врегулювання війни на зустрічі з партнерами в Лондоні.



Про це вона повідомила в соціальних мережах, пише



За її словами, під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні українці підтвердили принципову позицію — Україна готова вести переговори, але не здаватися.



«Не буде жодної угоди, яка дасть росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим самим», — заявила міністерка.



Вона наголосила, що український народ не прийме «заморожений конфлікт, замаскований під мир», а також ніколи не визнає окупацію Криму.



За її словами, якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — «достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир».



Зустріч у Лондоні



23 квітня у Лондоні запланована зустріч представників України, Великої Британії, Франції та США для обговорення «мирного врегулювання» війни.



Раніше видання New York Post із посиланням на неназваних поінформованих американських посадовців писало, що США хочуть досягти повного перемир’я у війні в Україні найближчим часом.



Водночас інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників повідомляло, що США фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем росії. Агентство також писало, що США готові визнати контроль росії над українським Кримом у межах «ширшої» мирної угоди для завершення війни в Україні.



Медіа стверджують, що відповіді на ці пропозиції від Києва очікують уже 23 квітня під час зустрічі посадовців США, України та Європи в Лондоні. У разі, якщо позиції США, Європи та України щодо цього зійдуться, то ці пропозиції передадуть росії.



Уже в день проведення переговорів стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не приїде до Лондона. На тлі цього міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини відклали свою зустріч у Лондоні — замість них відбудуться переговори між високопосадовцями з п'яти країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерка економікизаявила, що українська делегація підтвердила свою позицію щодо врегулювання війни на зустрічі з партнерами в Лондоні.Про це вона повідомила в соціальних мережах, пише Громадське За її словами, під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні українці підтвердили принципову позицію — Україна готова вести переговори, але не здаватися.«Не буде жодної угоди, яка дасть росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим самим», — заявила міністерка.Вона наголосила, що український народ не прийме «заморожений конфлікт, замаскований під мир», а також ніколи не визнає окупацію Криму.За її словами, якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — «достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир».23 квітня у Лондоні запланована зустріч представників України, Великої Британії, Франції та США для обговорення «мирного врегулювання» війни.Раніше видання New York Post із посиланням на неназваних поінформованих американських посадовців писало, що США хочуть досягти повного перемир’я у війні в Україні найближчим часом.Водночас інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників повідомляло, що США фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем росії. Агентство також писало, що США готові визнати контроль росії над українським Кримом у межах «ширшої» мирної угоди для завершення війни в Україні.Медіа стверджують, що відповіді на ці пропозиції від Києва очікують уже 23 квітня під час зустрічі посадовців США, України та Європи в Лондоні. У разі, якщо позиції США, Європи та України щодо цього зійдуться, то ці пропозиції передадуть росії.Уже в день проведення переговорів стало відомо, що держсекретар СШАне приїде до Лондона. На тлі цього міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини відклали свою зустріч у Лондоні — замість них відбудуться переговори між високопосадовцями з п'яти країн.

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