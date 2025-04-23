Україні і росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди, - Венс

Україні і росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди, - Венс
Мирна угода США передбачає, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини територій, які кожна зі сторін зараз контролює, також там ідеться заморожування конфлікту приблизно по нинішній лінії зіткнення, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

"Доведеться провести деякі територіальні обміни", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що лінія розмежування, ймовірно, не буде зовсім точно збігатися з нинішньою лінією фронту, але буде близька до неї.

"Нинішні лінії, десь близько до них, – це те місце, де ви в кінцевому рахунку, я думаю, проведете нові лінії в конфлікті", – сказав Венс під час спілкування з журналістами в Індії 23 квітня.

За його словами, для того щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України".

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Теги: Росія, війна
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