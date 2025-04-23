Україні і росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди, - Венс

Джей Ді Венс.



Про це пише



"Доведеться провести деякі територіальні обміни", - йдеться в повідомленні.



Він також додав, що лінія розмежування, ймовірно, не буде зовсім точно збігатися з нинішньою лінією фронту, але буде близька до неї.



"Нинішні лінії, десь близько до них, – це те місце, де ви в кінцевому рахунку, я думаю, проведете нові лінії в конфлікті", – сказав Венс під час спілкування з журналістами в Індії 23 квітня.



За його словами, для того щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України".

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