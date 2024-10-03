Лучанин отримав кримінал за «вирішення питань» у сервісному центрі МВС

Волинянину, який «вирішував питання» у сервісному центрі МВС, повідомили про підозру у зловживанні впливом.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 51-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).За даними слідства, чоловік за гроші «вирішував питання» в територіальному сервісному центрі МВС.Так, у березні 2025 року вінпонад 33 тисячі гривень за те, щоб шляхом впливу на службових осіб ТСЦ провести процедуру постановки на облік та реєстрації транспортного засобу без участі та присутності власника.У ході санкціонованих судом обшуків у фігуранта виявлено та вилучено бланки довідок, печатки та чорнові записи.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Волинського управління ДВБ Національної поліції України.