Трамп згортає розслідування воєнних злочинів рф
Сьогодні, 13:31
Адміністрація президента США Дональда Трампа згортає розслідування воєнних злочинів московії в Україні.
Про це у телеграмі повідомляє DeepState.
Після повернення Дональда Трампа на посаду президента, його адміністрація почала систематично згортати зусилля США з притягнення московії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Основні рішення:
- Скасовано координаційний пост з розслідування московитських звірств, створений за двопартійної підтримки в Конгресі у 2022 році.
- Припинено роботу міжвідомчої групи, яка займалась збором доказів воєнних злочинів рф.
- Згорнуто ініціативу Conflict Observatory, яка фіксувала викрадення українських дітей та передачу їх у московію.
- Закрито програму щодо вилучення активів московитських олігархів
- Ліквідовано підрозділ ФБР із боротьби з іноземним впливом, що займався протидією кампаніям рф в американській політиці
- Скасовано підтримку Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі, де працював американський прокурор
«Ці дії свідчать про те, що США фактично виходять з міжнародної правової боротьби проти московитських злочинів в Україні. Це може знизити довіру союзників, зруйнувати напрацьовані канали координації та послабити позиції України на юридичному фронті» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє DeepState.
Після повернення Дональда Трампа на посаду президента, його адміністрація почала систематично згортати зусилля США з притягнення московії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Основні рішення:
- Скасовано координаційний пост з розслідування московитських звірств, створений за двопартійної підтримки в Конгресі у 2022 році.
- Припинено роботу міжвідомчої групи, яка займалась збором доказів воєнних злочинів рф.
- Згорнуто ініціативу Conflict Observatory, яка фіксувала викрадення українських дітей та передачу їх у московію.
- Закрито програму щодо вилучення активів московитських олігархів
- Ліквідовано підрозділ ФБР із боротьби з іноземним впливом, що займався протидією кампаніям рф в американській політиці
- Скасовано підтримку Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі, де працював американський прокурор
«Ці дії свідчать про те, що США фактично виходять з міжнародної правової боротьби проти московитських злочинів в Україні. Це може знизити довіру союзників, зруйнувати напрацьовані канали координації та послабити позиції України на юридичному фронті» - йдеться у повідомленні.
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