Трамп згортає розслідування воєнних злочинів рф

Трамп згортає розслідування воєнних злочинів рф
Адміністрація президента США Дональда Трампа згортає розслідування воєнних злочинів московії в Україні.

Про це у телеграмі повідомляє DeepState.

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента, його адміністрація почала систематично згортати зусилля США з притягнення московії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Основні рішення:

- Скасовано координаційний пост з розслідування московитських звірств, створений за двопартійної підтримки в Конгресі у 2022 році.
- Припинено роботу міжвідомчої групи, яка займалась збором доказів воєнних злочинів рф.
- Згорнуто ініціативу Conflict Observatory, яка фіксувала викрадення українських дітей та передачу їх у московію.
- Закрито програму щодо вилучення активів московитських олігархів
- Ліквідовано підрозділ ФБР із боротьби з іноземним впливом, що займався протидією кампаніям рф в американській політиці
- Скасовано підтримку Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі, де працював американський прокурор

«Ці дії свідчать про те, що США фактично виходять з міжнародної правової боротьби проти московитських злочинів в Україні. Це може знизити довіру союзників, зруйнувати напрацьовані канали координації та послабити позиції України на юридичному фронті» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: США, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп згортає розслідування воєнних злочинів рф
Сьогодні, 13:31
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська
Сьогодні, 13:20
Позбавленого прав водія у Луцьку знову зловили п’яного за кермом
Сьогодні, 13:15
Пішла з дому та не повернулась: на Волині розшукують 81-річну бабусю
Сьогодні, 13:00
«Наш ворог – це як гангрена», - воїн із волинської бригади
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
росія може відмовитися від «претензій» на 4 неокуповані області України, - ЗМІ росія може відмовитися від «претензій» на 4 неокуповані області України, - ЗМІ
Сьогодні, 03:42
ЗМІ дізналися склад української делегації на переговорах у Лондоні ЗМІ дізналися склад української делегації на переговорах у Лондоні
22 квітня, 07:15
Україна та США можуть підписати угоду про рідкоземи вже невдовзі Україна та США можуть підписати угоду про рідкоземи вже невдовзі
16 квітня, 23:33
У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні
11 квітня, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трамп згортає розслідування воєнних злочинів рф
Сьогодні, 13:31
 0
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська
Сьогодні, 13:20
 0
Позбавленого прав водія у Луцьку знову зловили п’яного за кермом
Сьогодні, 13:15
 0
Пішла з дому та не повернулась: на Волині розшукують 81-річну бабусю
Сьогодні, 13:00
 0
«Наш ворог – це як гангрена», - воїн із волинської бригади
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8