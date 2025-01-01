Трамп згортає розслідування воєнних злочинів рф

Адміністрація президента СШАзгортає розслідуванняПро це у телеграмі повідомляє DeepState.Після повернення Дональда Трампа на посаду президента, його адміністрація почала систематично згортати зусилля США з притягнення московії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.Основні рішення:- Скасовано координаційний пост з розслідування московитських звірств, створений за двопартійної підтримки в Конгресі у 2022 році.- Припинено роботу міжвідомчої групи, яка займалась збором доказів воєнних злочинів рф.- Згорнуто ініціативу Conflict Observatory, яка фіксувала викрадення українських дітей та передачу їх у московію.- Закрито програму щодо вилучення активів московитських олігархів- Ліквідовано підрозділ ФБР із боротьби з іноземним впливом, що займався протидією кампаніям рф в американській політиці- Скасовано підтримку Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі, де працював американський прокурор«Ці дії свідчать про те, що США фактично виходять з міжнародної правової боротьби проти московитських злочинів в Україні. Це може знизити довіру союзників, зруйнувати напрацьовані канали координації та послабити позиції України на юридичному фронті» - йдеться у повідомленні.