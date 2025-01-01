Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська

Денис Денищенко є заступником голови Волинської обласної державної адміністрації лише два місяці.



До цього він обіймав аналогічну посаду в Луганській ОДА, а також в різні періоди часу був директором кількох департаментів цієї установи. Ще раніше – працював у податковій міліції Луганської області. Саме з Луганщини посадовець родом.



Свою



Журналісти ВолиньPost вирішили проаналізувати декларацію новопризначеного заступника ОВА.



Доходи

У своїх декларації Денищенко згадує двох синів та дружину Анну. Вона займається бізнесом і є спів- та власницею та двох компаній: ТОВ «ДСК-ТРЕЙД», де їй належить 100% частки, а також ТОВ «ЕСКУЛАП» – із 50% власності. За минулий рік дохід підприємиці склав 719 405 гривень.



Сам Денис Денищенко задекларував заробітну плату на двох посадах в Луганській облдержадміністрації: 621 092 гривні на одній та 563 084 гривні на іншій. Разом це становить близько 1 200 000 гривень за рік або приблизно 100 000 гривень в місяць.



Окрім цього, він отримав понад 80 000 гривень відсотків за банківськими депозитами у двох фінансових установах.



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Нерухомість

У власності самого Дениса Денищенка – житловий будинок площею 491,8 м², набутий у 2020 році за 503 300 гривень, а також три мінімалістичні земельні ділянки: площею 0,01, 0,05 та 0,15 м², із загальною вартістю близько 43 000 гривень.



Дружина посадовця володіє кількома об’єктами нерухомості: земельною ділянкою площею 497 м², будинком на 56,5 м² (у власності на третину) та трьома квартирами площею 74,1 м² (у власності на чверть), 67 м² і 30,4 м².



Транспорт

Денис Денищенко є власником трьох автомобілів: ГАЗ 2705 2004 року випуску, ЗАЗ 110557 2003 року та Audi Q7 2015 року, яку він придбав у 2019 році за 399 588 гривень.



Його дружина володіє автомобілями Toyota Camry 2014 року, вартість якої на момент набуття становила 370 647 гривень, та Honda CR-V 2017 року, придбаною у 2020 році за 323 889 гривень.



Заощадження

У розділі фінансових активів зазначено, що Денищенко зберігає 26 741 доларів США, 1 048 євро та 1 120 474 гривні на банківських рахунках. Готівкою задекларовано ще 505 000 гривень та 303 000 доларів. Разом – це майже 15 мільйонів гривень.



Дружина має свої заощадження та зберігає готівкою 525 000 гривень, 57 000 євро та 104 300 доларів. На банківських рахунках у неї ще 186 383 гривні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! є заступником голови Волинської обласної державної адміністрації лише два місяці.До цього він обіймав аналогічну посаду в Луганській ОДА, а також в різні періоди часу був директором кількох департаментів цієї установи. Ще раніше – працював у податковій міліції Луганської області. Саме з Луганщини посадовець родом.Свою декларацію за минулий рік Денис Денищенко оприлюднив незадовго після призначення на Волинь – 20 лютого. У неї держслужбовець вніс значний обсяг нерухомості, транспортних засобів та грошових активів.Журналістивирішили проаналізувати декларацію новопризначеного заступника ОВА.У своїх декларації Денищенко згадує двох синів та дружину. Вона займається бізнесом і є спів- та власницею та двох компаній: ТОВ «ДСК-ТРЕЙД», де їй належить 100% частки, а також ТОВ «ЕСКУЛАП» – із 50% власності. За минулий рік дохід підприємиці склав 719 405 гривень.Сам Денис Денищенко задекларував заробітну плату на двох посадах в Луганській облдержадміністрації: 621 092 гривні на одній та 563 084 гривні на іншій. Разом це становить близько 1 200 000 гривень за рік або приблизно 100 000 гривень в місяць.Окрім цього, він отримав понад 80 000 гривень відсотків за банківськими депозитами у двох фінансових установах.У власності самого Дениса Денищенка – житловий будинок площею 491,8 м², набутий у 2020 році за 503 300 гривень, а також три мінімалістичні земельні ділянки: площею 0,01, 0,05 та 0,15 м², із загальною вартістю близько 43 000 гривень.Дружина посадовця володіє кількома об’єктами нерухомості: земельною ділянкою площею 497 м², будинком на 56,5 м² (у власності на третину) та трьома квартирами площею 74,1 м² (у власності на чверть), 67 м² і 30,4 м².Денис Денищенко є власником трьох автомобілів: ГАЗ 2705 2004 року випуску, ЗАЗ 110557 2003 року та Audi Q7 2015 року, яку він придбав у 2019 році за 399 588 гривень.Його дружина володіє автомобілями Toyota Camry 2014 року, вартість якої на момент набуття становила 370 647 гривень, та Honda CR-V 2017 року, придбаною у 2020 році за 323 889 гривень.У розділі фінансових активів зазначено, що Денищенко зберігає 26 741 доларів США, 1 048 євро та 1 120 474 гривні на банківських рахунках. Готівкою задекларовано ще 505 000 гривень та 303 000 доларів. Разом – це майже 15 мільйонів гривень.Дружина має свої заощадження та зберігає готівкою 525 000 гривень, 57 000 євро та 104 300 доларів. На банківських рахунках у неї ще 186 383 гривні.

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