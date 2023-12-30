Пішла з дому та не повернулась: на Волині розшукують 81-річну бабусю

Пішла з дому та не повернулась: на Волині розшукують 81-річну бабусю
Поліція встановлює місцезнаходження 81-річної жительки Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники ВП №3 (м. Луцьк) Луцького Районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Литвин Антоніну Василівну, 19 листопада 1943 року народження, жительку села Струмівка Луцького району. Жінка 22 квітня близько 10:00 пішла з дому та не повернулась. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети: зріст 150-160 см, невеликого зросту, худорлява, волосся сиве, очі блакитно-сірі.

Була одягнена: у синій халат з кружечками, на голові світла хустинка, взута в зимові капці.

"Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу особу, повідомити за номерами телефонів 050-484-52-65 або 102", - наголошують у поліції.
Пішла з дому та не повернулась: на Волині розшукують 81-річну бабусю


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Теги: Волинь, розшук, жінка
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