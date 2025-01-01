Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині

Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині
Сьогодні, 23 квітня перестало битися серце захисника України Олександра Зубкевича із Волині.

Захисник народився в селі Брани 18 квітня 1983 року, повідомляє Мар’янівська селищна рада у фейсбуці.

14.09.2024 року був призваний до військової частини А7028.

Чин похорону відбудеться 24 квітня 2025 року в селі Брани.

«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна та світла пам'ять Герою», - зазначили у селищній раді.

Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині

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Теги: загиблі, війна
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