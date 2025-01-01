Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині
Сьогодні, 12:16
Сьогодні, 23 квітня перестало битися серце захисника України Олександра Зубкевича із Волині.
Захисник народився в селі Брани 18 квітня 1983 року, повідомляє Мар’янівська селищна рада у фейсбуці.
14.09.2024 року був призваний до військової частини А7028.
Чин похорону відбудеться 24 квітня 2025 року в селі Брани.
«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна та світла пам'ять Герою», - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Захисник народився в селі Брани 18 квітня 1983 року, повідомляє Мар’янівська селищна рада у фейсбуці.
14.09.2024 року був призваний до військової частини А7028.
Чин похорону відбудеться 24 квітня 2025 року в селі Брани.
«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна та світла пам'ять Герою», - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Наш ворог – це як гангрена», - воїн із волинської бригади
Сьогодні, 12:34
Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині
Сьогодні, 12:16
Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО
Сьогодні, 12:00