Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині

Олександра Зубкевича із Волині.



Захисник народився в селі Брани 18 квітня 1983 року, повідомляє Мар’янівська селищна рада у фейсбуці.



14.09.2024 року був призваний до військової частини А7028.



Чин похорону відбудеться 24 квітня 2025 року в селі Брани.



«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна та світла пам'ять Герою», - зазначили у селищній раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 квітня перестало битися серце захисника Україниіз Волині.Захисник народився в селі Брани 18 квітня 1983 року, повідомляє Мар’янівська селищна рада у фейсбуці.14.09.2024 року був призваний до військової частини А7028.Чин похорону відбудеться 24 квітня 2025 року в селі Брани.«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна та світла пам'ять Герою», - зазначили у селищній раді.

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