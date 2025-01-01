«Наш ворог – це як гангрена», - воїн із волинської бригади

«Наш ворог – це як гангрена», - воїн із волинської бригади
Пан Дмитро на псевдо «Отче» служить на посаді головного сержанта взводу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону волинської 100-ї окремої механізованої бригади.

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.

На захист України чоловік став щойно дізнавшись про повномасштабне вторгнення.

«Коли прийшов час визначатися з позивним – з’ясувалося, що підходящі мені «Вікінг» та «Ірландець» вже «зайняті» побратимами. І хтось – з огляду на мій басистий голос та бороду – запропонував псевдо «Отче», – усміхаючись розповідає боєць.

До речі, на початок «повномасштабки» чоловік вже мав бойовий досвід. Адже в 2014-2015 роках брав участь в АТО:

«Моя битва за Торецьк почалася ще 2015 року, коли я служив у складі 1 батальйону територіальної оборони «Волинь». Ми тоді прикривали Нью-Йорк», – розповідає Дмитро, – «Торецьк був для нас цивільним містом, куди ми могли приїхати після бойових і відпочити. Якраз була така само пора – весна – все цвіло. Місто було квітучим, місто було цілим…»

З початку березня 2023 року «Отче» знову на сході України: Битва за Бахмут, Куп’янський напрямок, Серебрянський ліс, Покровський напрямок, і ось уже десятий місяць – Битва за Торецьк…

«Отче» вже добре затямив: куди б не прийшов «р***кій дух» – там починає панувати морок:

– Наш ворог – це як гангрена Землі. Всюди, куди ступає його нога – настає руїна. Там не зеленіють дерева. Там немає дитячого сміху, – ділиться спостереженнями досвідчений боєць, – Але все обвішено, як зараз у Бахмуті, банерами «Поздравляєм с 9 Мая!». У них «Побєда»…

На рідній Волині на Дмитра чекає родина: кохана дружина Яна, мама Любов Андріївна, вітчим В’ячеслав Іванович, а ще – невгамовний пес-хаскі на ім’я Буран.

До речі, найбільшим захопленням Дмитра та Яни у цивільному житті були подорожі:

– Скажімо, 2021-го, перед самісінькою «повномасштабкою», ми встигли побувати на Мадейрі (португальські острови в Атлантичному океані), на Кіпрі, в Македонії, – розповідає «Отче», – І, звісно, чудові місця нашої України: середньовічна наскельна фортеця Тустань у Карпатах, Бакота на півдні Хмельниччини тощо. Насправді, для подорожей головне мати бажання. Ось субота-неділя. Дивимося – є якийсь замок у Ріненський області. Сіли в машину – поїхали. Або натрапили на заголовок у газеті: «В Локачинському районі Волині є місця, де відбувалися битви Першої світової». І ми вже їдемо туди!

А ще Дмитро неабияк встиг полюбити Донеччину, яку вже добряче вивчив за роки війни:

– Нам однозначно варто боротися за нашу Донеччину! Я зрозумів це ще 2014 року… Це український край, це українські люди! Це наші поля, наші гори, наші яри, наші балки! Зрештою, тут бігають наші – українські – зайці та фазани! – із захватом розповідає «Отче». – Білокузьминівські гори, Клебан-Бик, Білогорівка, Серебрянський ліс, Святогірськ… Ми будемо боротися за кожен сантиметр цієї прекрасної української землі!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Позбавленого прав водія у Луцьку знову зловили п’яного за кермом
Сьогодні, 13:15
Пішла з дому та не повернулась: на Волині розшукують 81-річну бабусю
Сьогодні, 13:00
«Наш ворог – це як гангрена», - воїн із волинської бригади
Сьогодні, 12:34
Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині
Сьогодні, 12:16
Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
14 квітня, 15:39
Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ
10 квітня, 13:23
У волинській бригаді пілотами дронів служать рідні брати У волинській бригаді пілотами дронів служать рідні брати
01 квітня, 14:23
Рік тому волинська «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою ЗСУ Рік тому волинська «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою ЗСУ
29 березня, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трамп згортає розслідування воєнних злочинів рф
Сьогодні, 13:31
 0
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська
Сьогодні, 13:20
 0
Позбавленого прав водія у Луцьку знову зловили п’яного за кермом
Сьогодні, 13:15
 0
Пішла з дому та не повернулась: на Волині розшукують 81-річну бабусю
Сьогодні, 13:00
 0
«Наш ворог – це як гангрена», - воїн із волинської бригади
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8