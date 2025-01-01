Позбавленого прав водія у Луцьку знову зловили п’яного за кермом
Сьогодні, 13:15
Учора, 22 квітня, близько 22:00 у Луцьку на вулиці Набережній патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення Правил дорожнього руху.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
З'ясувалося, що за кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,12 проміле.
Крім того, поліцейські встановили, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами.
На водія патрульні склали протоколи за:
- ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення);
- ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
З'ясувалося, що за кермом перебував 36-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,12 проміле.
Крім того, поліцейські встановили, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами.
На водія патрульні склали протоколи за:
- ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення);
- ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.
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