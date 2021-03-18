На вихідних на Волині спіймали 12 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 12 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного сп'яніння.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.Так, правоохоронці коротко розповіли про декілька з них:У Луцьку на вулиці Василя Мойсея під час дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль марки Mercedes-Benz. З'ясувалося, що за кермом перебував 17-річний юнак. Під час спілкування з ним інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 0,64 проміле.Ще одного нетверезого водія поліцейські виявили на проспекті Відродження. Водій автомобіля Volkswagen порушував ПДР і здійснював небезпечні маневри, про що правоохоронцям повідомив небайдужий громадянин. Під час спілкування з 30-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 2,55 проміле. Проте водій не погодився з таким результатом і відмовився проходити огляд у медичному закладі.У Луцьку копи зупинили автомобіль Honda за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили у 58-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 1,81 проміле. Проте водій не погодився з таким результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря — позитивний.У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також оформили низку інших адміністративних матеріалів.