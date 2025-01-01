Воїни отримали квадрокоптери та радіостанції від Луцької громади





Про це повідомляють у Луцькій міській раді.



Військовослужбовцям передали квадрокоптери від Луцької громади

Луцька громада на постійній основі закуповує та передає військовослужбовцям обладнання, яке їм необхідне для ефективної боротьби з ворогом.



Для військової частини А1788 передано квадрокоптер DJI MAVIC 3 PRO, два таких апарати відправилися для військових з в/ч А 7030.

Крім того, для потреб другого аеромобільного батальйону військової частини А 2120 передано 25 радіостанцій Motorola.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська об'єднана територіальна громада вчергове долучилася до допомоги підрозділам Сил оборони України. З Луцька на фронт попрамують квадрокоптери та радіостанції.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Військовослужбовцям передали квадрокоптери від Луцької громадиЛуцька громада на постійній основі закуповує та передає військовослужбовцям обладнання, яке їм необхідне для ефективної боротьби з ворогом.Для військової частини А1788 передано квадрокоптер DJI MAVIC 3 PRO, два таких апарати відправилися для військових з в/ч А 7030.Крім того, для потреб другого аеромобільного батальйону військової частини А 2120 передано 25 радіостанцій Motorola.

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