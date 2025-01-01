Воїни отримали квадрокоптери та радіостанції від Луцької громади
Сьогодні, 05:28
Луцька міська об'єднана територіальна громада вчергове долучилася до допомоги підрозділам Сил оборони України. З Луцька на фронт попрамують квадрокоптери та радіостанції.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Військовослужбовцям передали квадрокоптери від Луцької громади
Луцька громада на постійній основі закуповує та передає військовослужбовцям обладнання, яке їм необхідне для ефективної боротьби з ворогом.
Для військової частини А1788 передано квадрокоптер DJI MAVIC 3 PRO, два таких апарати відправилися для військових з в/ч А 7030.
Крім того, для потреб другого аеромобільного батальйону військової частини А 2120 передано 25 радіостанцій Motorola.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Військовослужбовцям передали квадрокоптери від Луцької громади
Луцька громада на постійній основі закуповує та передає військовослужбовцям обладнання, яке їм необхідне для ефективної боротьби з ворогом.
Для військової частини А1788 передано квадрокоптер DJI MAVIC 3 PRO, два таких апарати відправилися для військових з в/ч А 7030.
Крім того, для потреб другого аеромобільного батальйону військової частини А 2120 передано 25 радіостанцій Motorola.
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