На Волині горів торфяник. ФОТО

На Волині горів торфяник. ФОТО
На Волині рятувальники ліквідовували пожежу на торфянику.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 12:07 надійшло повідомлення про пожежу в урочищі «Плави» біля села Люб’язь Камінь-Каширського району. Вогонь охопив 0,15 гектара. На місці працювали рятувальники 12-ї ДПРЧ (селище Любешів), які подали на гасіння 5 водяних стволів.
На Волині горів торфяник. ФОТО
На Волині горів торфяник. ФОТО

Пожежу локалізували о 14:42, а ліквідували о 19:00. Причина займання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині горів торфяник. ФОТО
На Волині горів торфяник. ФОТО

У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати займання!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, торфяник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учень ПТУ з Волині поклав на музику вірш Ліни Костенко. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На Волині горів торфяник. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Воїни отримали квадрокоптери та радіостанції від Луцької громади
Сьогодні, 05:28
Спав з клопами, їхав через усю країну, перемовини з пивом і цигарками: Кварцяний розповів, як привозив до «Волині» талантів
Сьогодні, 03:41
На вихідних на Волині спіймали 12 п'яних водіїв
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
На Волині третій день гасять пожежу на торф’янику На Волині третій день гасять пожежу на торф’янику
15 квітня, 2020, 08:58
На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО
31 березня, 20:37
Вирує масштабна пожежа на болоті на Волині Вирує масштабна пожежа на болоті на Волині
31 березня, 14:25
Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі Протягом дня на Волині вигоріло 19 гектарів землі
31 березня, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учень ПТУ з Волині поклав на музику вірш Ліни Костенко. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
На Волині горів торфяник. ФОТО
Сьогодні, 07:32
 0
Воїни отримали квадрокоптери та радіостанції від Луцької громади
Сьогодні, 05:28
 0
Спав з клопами, їхав через усю країну, перемовини з пивом і цигарками: Кварцяний розповів, як привозив до «Волині» талантів
Сьогодні, 03:41
 0
На вихідних на Волині спіймали 12 п'яних водіїв
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8