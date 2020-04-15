На Волині горів торфяник. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



О 12:07 надійшло повідомлення про пожежу в урочищі «Плави» біля села Люб’язь Камінь-Каширського району. Вогонь охопив 0,15 гектара. На місці працювали рятувальники 12-ї ДПРЧ (селище Любешів), які подали на гасіння 5 водяних стволів.



Пожежу локалізували о 14:42, а ліквідували о 19:00. Причина займання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати займання!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники ліквідовували пожежу на торфянику.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.О 12:07 надійшло повідомлення про пожежу в урочищі «Плави» біля села Люб’язь Камінь-Каширського району. Вогонь охопив 0,15 гектара. На місці працювали рятувальники 12-ї ДПРЧ (селище Любешів), які подали на гасіння 5 водяних стволів.Пожежу локалізували о 14:42, а ліквідували о 19:00. Причина займання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати займання!

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