ЗСУ на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО, - Марк Бернс

ЗСУ на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО, - Марк Бернс
Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прокоментував війну Росії проти України після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.

Про це пише LB.ua.

“Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди”, - написав Бернс.

Він зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.

“Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей”, - наголосив духовний радник Трампа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на площі 12 гектарів загорівся торф
Сьогодні, 10:00
Ніч без "шахедів: вперше в 2025 році росія не вдалася до масованої атаки дронів
Сьогодні, 09:40
ЗСУ на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО, - Марк Бернс
Сьогодні, 09:13
Учень ПТУ з Волині поклав на музику вірш Ліни Костенко. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На Волині горів торфяник. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Ніч без Ніч без "шахедів: вперше в 2025 році росія не вдалася до масованої атаки дронів
Сьогодні, 09:40
Рота ударних БпЛА 14 бригади знищила на Куп'янському напрямку російський транспорт Рота ударних БпЛА 14 бригади знищила на Куп'янському напрямку російський транспорт
31 березня, 19:05
Нацполіція розкрила 72 вбивства, скоєні росіянами в Бучі Нацполіція розкрила 72 вбивства, скоєні росіянами в Бучі
31 березня, 18:08
Після сварки з Трампом Зеленський задумався над проведенням виборів цього року, - The Economist Після сварки з Трампом Зеленський задумався над проведенням виборів цього року, - The Economist
31 березня, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на площі 12 гектарів загорівся торф
Сьогодні, 10:00
 0
Ніч без "шахедів: вперше в 2025 році росія не вдалася до масованої атаки дронів
Сьогодні, 09:40
 0
ЗСУ на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО, - Марк Бернс
Сьогодні, 09:13
 0
Учень ПТУ з Волині поклав на музику вірш Ліни Костенко. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
На Волині горів торфяник. ФОТО
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8