ЗСУ на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО, - Марк Бернс
Сьогодні, 09:13
Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прокоментував війну Росії проти України після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.
Про це пише LB.ua.
“Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди”, - написав Бернс.
Він зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.
“Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей”, - наголосив духовний радник Трампа.
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Про це пише LB.ua.
“Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди”, - написав Бернс.
Він зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.
“Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей”, - наголосив духовний радник Трампа.
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