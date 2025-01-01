Ніч без "шахедів: вперше в 2025 році росія не вдалася до масованої атаки дронів

Ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів-камікадзе.Про це пише "Українська правда".Як свідчить статистика Повітряних сил ЗСУ, ворог вперше за довший час не вдався до масованої атаки дронами.Водночас росіяни не обійшлися без ударів по Україні: зокрема за даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, від вечора і до ранку ворог продовжував бити по Нікополю. Було пошкоджено три приватні оселі, інфраструктуру та адмінбудівлю.30 березня президент СШАсказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений" наза те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.Трамп анонсував нову розмову з путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.