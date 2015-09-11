Учень ПТУ з Волині поклав на музику вірш Ліни Костенко. ВІДЕО

Учень ПТУ №22 смт Луків Андрій Ковальчук написав музику до вірша Ліни Костенко «Буває, часом сліпну від краси...».Про це повідомили на сторінці Професійно-технічного училища №22 селища Луків.Учень записав пісню у студії звукозапису училища."Це неймовірно чуттєва й глибока поезія, а тепер вона ожила ще й у музичному звучанні завдяки таланту Андрія. Його композиція передає ті найтонші емоції, які закладені у кожному слові великої поетеси: захоплення світом, миттєвістю краси й величчю природи. Пишаємося нашими учнями, які творять, надихають і доводять, що мистецтво живе у серцях молодого покоління!" - йдеться у дописі на сторінці училища.