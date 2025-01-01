На Волині на площі 12 гектарів загорівся торф
Сьогодні, 10:00
31 березня о 08:46 поблизу села Глухи Ковельського району загорівся торф на площі 12 гектарів. До гасіння залучили вогнеборців 16-ї ДПРЧ (селище Стара Вижва), 14-ї ДПРЧ (селище Ратне), а також місцеві пожежні команди села Глухи та селища Дубечне.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загоряння локалізували вчора о 19:30, сьогодні гасіння триває.
На місці події працюють 14 рятувальників підрозділів ДСНС, 4 вогнеборця місцевої пожежної команди села Глухи, всього три пожежних автоцистерни, 4 мотопомпи.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загоряння локалізували вчора о 19:30, сьогодні гасіння триває.
На місці події працюють 14 рятувальників підрозділів ДСНС, 4 вогнеборця місцевої пожежної команди села Глухи, всього три пожежних автоцистерни, 4 мотопомпи.
Причина пожежі встановлюється.
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