Через волинський кордон водій вантажівки хотів провезти майже 30 тисяч доларів США

Через волинський кордон водій вантажівки хотів провезти майже 30 тисяч доларів США
Волинські митники на посту «Устилуг» за допомогою службового собаки, навченого на пошук готівки, виявили майже 30 тисяч доларів США. Цю валюту водій вантажівки намагався вивести за кордон повз процедуру письмового декларування.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Дозволені для переміщення готівкові кошти у еквіваленті 10 тисяч євро чоловіку повернули, а надмір, який становив 17 200 доларів США, - вилучили за протоколом про порушення митних правил.

Санкція ч. 1 ст. 471 Митного кодексу передбачає за такі дії накладення штрафу в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, згідно з офіційним курсом Національного банку України на день вчинення порушення митних правил.
Через волинський кордон водій вантажівки хотів провезти майже 30 тисяч доларів США

Наразі порушник – 45-річний львів’янин – провину визнав і звернувся до митниці із заявою про укладення мирової угоди про припинення провадження у справі шляхом компромісу.
Через волинський кордон водій вантажівки хотів провезти майже 30 тисяч доларів США
Через волинський кордон водій вантажівки хотів провезти майже 30 тисяч доларів США

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Теги: Волинська митниця
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