Зниклу 16-річну волинянку розшукали у Вінниці





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Нині вона у супроводі поліцейських повертається додому.



Учора, 31 березня, до поліції Нововолинська звернулася жителька селища Благодатне, яка повідомили, що її 16-річна дочка 27 березня пішла з дому і не повернулась.



Провівши низку заходів, оперативники відтворили маршрут пересування дівчини та встановили, що вона знаходиться у місті Вінниця.



Практичну допомогу у виявленні розшукуваної надали вінницькі колеги.



Жодних злочинів, чи інших неправомірних дій щодо неї скоєно не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські оперативно розшукали зниклу 16-річну дівчину з Волині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нині вона у супроводі поліцейських повертається додому.Учора, 31 березня, до поліції Нововолинська звернулася жителька селища Благодатне, яка повідомили, що її 16-річна дочка 27 березня пішла з дому і не повернулась.Провівши низку заходів, оперативники відтворили маршрут пересування дівчини та встановили, що вона знаходиться у місті Вінниця.Практичну допомогу у виявленні розшукуваної надали вінницькі колеги.Жодних злочинів, чи інших неправомірних дій щодо неї скоєно не було.

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