Зниклу 16-річну волинянку розшукали у Вінниці

Зниклу 16-річну волинянку розшукали у Вінниці
Поліцейські оперативно розшукали зниклу 16-річну дівчину з Волині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нині вона у супроводі поліцейських повертається додому.

Учора, 31 березня, до поліції Нововолинська звернулася жителька селища Благодатне, яка повідомили, що її 16-річна дочка 27 березня пішла з дому і не повернулась.

Провівши низку заходів, оперативники відтворили маршрут пересування дівчини та встановили, що вона знаходиться у місті Вінниця.

Практичну допомогу у виявленні розшукуваної надали вінницькі колеги.

Жодних злочинів, чи інших неправомірних дій щодо неї скоєно не було.


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Теги: Волинь, дівчина, розшук, Вінниця
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