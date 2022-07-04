Зниклу 16-річну волинянку розшукали у Вінниці
Сьогодні, 10:51
Поліцейські оперативно розшукали зниклу 16-річну дівчину з Волині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нині вона у супроводі поліцейських повертається додому.
Учора, 31 березня, до поліції Нововолинська звернулася жителька селища Благодатне, яка повідомили, що її 16-річна дочка 27 березня пішла з дому і не повернулась.
Провівши низку заходів, оперативники відтворили маршрут пересування дівчини та встановили, що вона знаходиться у місті Вінниця.
Практичну допомогу у виявленні розшукуваної надали вінницькі колеги.
Жодних злочинів, чи інших неправомірних дій щодо неї скоєно не було.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нині вона у супроводі поліцейських повертається додому.
Учора, 31 березня, до поліції Нововолинська звернулася жителька селища Благодатне, яка повідомили, що її 16-річна дочка 27 березня пішла з дому і не повернулась.
Провівши низку заходів, оперативники відтворили маршрут пересування дівчини та встановили, що вона знаходиться у місті Вінниця.
Практичну допомогу у виявленні розшукуваної надали вінницькі колеги.
Жодних злочинів, чи інших неправомірних дій щодо неї скоєно не було.
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