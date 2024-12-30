На Волині зникла безвісти 16-річна дівчина
Сьогодні, 17:26
На Волині поліцейські розшукують 16-річну дівчину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Сектору кримінальної поліції ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Ящук Валерії Андріївни, 11 січня 2009 року народження, жительки смт Благодатне. Дівчина 27 березня близько 15:00 год. вийшла з дому та до цього часу не повернулась.
Прикмети: зріст близько 160 см, худа, волосся кучеряве, русе, кінчики пофарбовані у червоний відтінок.
Була одягнена: у куртку чорного кольору, білу футболку, сині джинси із великими дірками на обох колінах, кросівки фірми «Nike», білі.
Особливі прикмети: на лобній ділянці посередині шрам близько 1 см, С – подібної форми.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітньої, повідомити за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 0969151908 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Сектору кримінальної поліції ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Ящук Валерії Андріївни, 11 січня 2009 року народження, жительки смт Благодатне. Дівчина 27 березня близько 15:00 год. вийшла з дому та до цього часу не повернулась.
Прикмети: зріст близько 160 см, худа, волосся кучеряве, русе, кінчики пофарбовані у червоний відтінок.
Була одягнена: у куртку чорного кольору, білу футболку, сині джинси із великими дірками на обох колінах, кросівки фірми «Nike», білі.
Особливі прикмети: на лобній ділянці посередині шрам близько 1 см, С – подібної форми.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітньої, повідомити за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 0969151908 або 102", - наголошують у поліції.
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