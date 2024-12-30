На Волині зникла безвісти 16-річна дівчина

На Волині поліцейські розшукують 16-річну дівчину.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Сектору кримінальної поліції ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 11 січня 2009 року народження, жительки смт Благодатне. Дівчина 27 березня близько 15:00 год. вийшла з дому та до цього часу не повернулась.зріст близько 160 см, худа, волосся кучеряве, русе, кінчики пофарбовані у червоний відтінок.у куртку чорного кольору, білу футболку, сині джинси із великими дірками на обох колінах, кросівки фірми «Nike», білі.на лобній ділянці посередині шрам близько 1 см, С – подібної форми."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітньої, повідомити за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 0969151908 або 102", - наголошують у поліції.